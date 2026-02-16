Los recursos para atender la emergencia invernal están en la mira de la Contraloría

Foto: Cortesía Registraduría Nacional del Estado Civil

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La temporada invernal se han generado múltiples afectaciones en el país. Solo hasta el 6 de febrero de 2026 se registraron 293 eventos asociados a la temporada de lluvias, con afectación en 24 departamentos y 188 municipios, donde se reporta 209.839 personas damnificadas (51.979 familias), dejando 26 personas fallecidas, 9 heridos y 3 desaparecidos a nivel nacional, según las cifras de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres (UNGRD),

Aunque el impacto ha sido generalizado, en Córdoba se produjo el colapso de la infraestructura de vivienda a niveles sin precedente. Las cifras oficiales indican que, de las 4.597 viviendas destruidas en toda Colombia, 4.298 se concentran en este departamento.

Al escenario se le suman 4.023 viviendas afectadas, el lamentable registro de 5 personas fallecidas, 3 heridas y 2 desaparecidas en la región, así como la alerta roja en el Embalse de Urrá.

Para asegurar que los recursos lleguen efectivamente a lo más afectados por el desastre, la Contraloría General de la República anunció la activación de un especial seguimiento a la ejecución de los recursos públicos.

Esta decisión responde a inquietudes y denuncias ciudadanas y tiene como objetivo principal salvaguardar los recursos destinados a la atención de la emergencia.

El seguimiento a los recursos

Bajo este marco, la entidad se comprometió a:

Hacer un requerimiento formal de información a la UNGRD sobre sobre el Plan de Acción Específico (PAE) diseñado para la atención de la emergencia.

Articular los Comités Departamentales y Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres para solicitar información sobre el alcance de las afectaciones, los recursos de todos los niveles destinados a la atención y los cronogramas previstos para su ejecución.

Participar en los Puestos de Mando Unificados y en las Salas de Crisis de los departamentos que han declarado la emergencia, para conocer directamente las decisiones adoptadas.

Verificación en territorio con el fin de identificar falencias en la atención, promover su corrección por parte de las autoridades municipales, departamentales y nacionales, y una contratación transparente y efectiva de los servicios y obras necesarias para superar la emergencia.

Monitoreo a paquete de medidas tributarias

La Contraloría identificó que la UNGRD tiene, para 2026, tiene recursos disponibles por COP 1,69 billones de pesos y de otro lado cuenta adicionalmente con reservas presupuestales del 2025 cercanas a COP 1 billón dentro de lo cual pueden disponer de manera inmediata lo que no tengan comprometido u obligado y en el caso que de existir obligación previa lo que puedan disponer conforme a modificaciones contractuales de común acuerdo.

Con los recursos “se podría ir atendiendo las necesidades de la emergencia invernal, entre tanto se implementa la Declaratoria de Emergencia por Desastre Natural del Gobierno Nacional y se puede contar con otros saldos presupuestales”, asegura el ente de control.

Igualmente, la entidad le hará seguimiento a los movimientos presupuestales y financieros que se realizarán para atender la crisis como también al paquete de medidas tributarias y económicas que se ejecutará en el marco de la implementación de este nuevo Decreto de Emergencia.

Además, advierte que cada recurso que se recaude “deberá ser destinado única y exclusivamente para lo que se decretó esta emergencia y en este sentido la Contraloría verificará su recaudo y destinación”.

Las denuncias sobre entrega de ayudas

Finalmente, el ente de control invita a los ciudadanos a articularse con las acciones dispuestas por los Comités Territoriales de Gestión del Riesgo de Desastres y a reportar cualquier irregularidad relacionada con la entrega de ayudas humanitarias y cualquier situación que afecte la adecuada atención de la emergencia.

Las denuncias y reportes podrán realizarse a través de los canales de atención de la Contraloría General de la República, entre ellos:

La línea telefónica 199

La aplicación móvil CGR-COL

Los medios electrónicos de la entidad

La atención presencial a través de las 31 gerencias departamentales colegiadas a nivel Nacional

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.