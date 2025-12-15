Los térmicos podrán vender gas importado: ¿qué implica la medida que anunció el Minminas?

La construcción de una planta de regasificación en el Pacífico como la de Cartagena (foto) tiene muchos enemigos. Foto: Sociedad Portuaria El Callao

El país importa gas desde 2016 para respaldar a las plantas térmicas (con las que se genera energía), pero desde diciembre de 2024, como la producción local no es suficiente, también se importa para atender la demanda de hogares, comercios y vehículos.

Este año, el 20 % del gas que consumió Colombia fue importado: 12 % para la generación de energía y 8 % para hogares, comercios y vehículos. Para 2026, el déficit estimado de gas nacional en firme está en 26 %, según Naturgás.

Según los contratos que arrancaron el 1° de diciembre (el año gas empieza en esta fecha), el gremio explicó que la demanda del próximo año se cubrirá con gas nacional y gas importado en firme, pero también con gas nacional que puede estar sujeto a interrupciones porque proviene de campos que todavía están en fase de pruebas, no en producción. En palabras de Luz Stella Murgas, presidenta del gremio, “estamos operando al límite, no tenemos margen de maniobra para reaccionar a las contingencias”.

En este contexto de estrechez, el Ministerio de Minas y Energía está implementando una serie de medidas para garantizar el abastecimiento. La cartera publicó para comentarios una medida que busca incrementar la oferta. “La iniciativa establece lineamientos para que los generadores térmicos utilicen la capacidad de regasificación no requerida por el despacho eléctrico, permitiendo comercializar gas natural importado en el mercado secundario bajo condiciones firmes, transparentes y verificables”, dijo el Ministerio.

Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), explicó que SPEC —la regasificadora de Cartagena, que hasta ahora es la única infraestructura para importar— tiene una capacidad de 475 millones de pies cúbicos, 400 millones para respaldar a las plantas térmicas y otros 75 que se están usando para atender la demanda (antes eran 50 millones, pero recientemente se hizo una ampliación de 25). “El proyecto de resolución dice que los agentes térmicos que tengan la posibilidad de vender gas, de los 400 millones de pies cúbicos, pueden hacerlo, pero siempre priorizando la confiabilidad del sector eléctrico”, dijo Castañeda.

Con esta resolución, los generadores térmicos pueden establecer contratos con empresas, pero si requieren ese gas para generar energía, pueden suspender el suministro. “Es una especie de contrato de firmeza condicionada. Cuando está lloviendo, que no necesitamos tanto gas para generar energía, podemos vender, por ejemplo, 200 millones de pies cúbicos. Pero si hay verano, será mucho menos porque necesitamos prender nuestras plantas”, explicó.

Castañeda señaló que los industriales y el Gas Natural Vehicular fueron las que más se vieron afectados en la contratación que terminó el 30 de noviembre, por menos contratos en firme y mayores precios.

“La medida anunciada este lunes no cambiará la situación de los precios, pues la fuente seguirá siendo la misma, Trinidad y Tobago, Estados Unidos y el mercado del Caribe. La medida permite que haya mayor disponibilidad de gas para establecer contratos y atender a aquellos que no alcanzaron los niveles de contratación requeridos para atender la demanda esencial”, dijo Castañeda.

El Ministerio de Minas y Energía también anunció otras medidas para asegurar el suministro de gas y evitar aumentos desmedidos en los precios, como permitir que los distribuidores contraten gas interrumpible para atender la demanda esencial, expedir un decreto que busca frenar prácticas especulativas en el mercado y fortalecer el monitoreo de precios en coordinación con la SIC y la Superservicios.

El panorama de los precios

En este momento, ya se registran aumentos. Según las estimaciones de Naturgás, en el caso del gas vehicular, en la mayoría de las estaciones de servicio en Antioquia y los Llanos, con excepción de Yopal, no hay aumentos y si se presentan son menores al 5 %; el Eje Cafetero tiene incrementos de hasta el 10 %; el Caribe entre el 6 % y 13 %; mientras que en Cundinamarca, Boyacá, Santander, Valle del Cauca y Yopal, los aumentos están entre 30 y 38 %.

En el sector residencial, Murgas dio un parte de tranquilidad: “Los incrementos están alrededor del IPC, que es lo normal en un servicio público. Hay dos excepciones, el Eje Cafetero y Antioquia, que verán aumentos entre el 20 y 25 % en las facturas desde febrero”.

