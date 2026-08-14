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Ludmila Vergara es la nueva superintendente de Transporte del gobierno De la Espriella

Abelardo de la Espriella sigue definiendo su equipo para distintas áreas de la administración: nombró a Ludmila Vergara como nueva superintendente de Transporte y a los viceministros de Comercio Exterior y Desarrollo Empresarial.

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Redacción Economía
14 de agosto de 2026 - 12:29 p. m.
Imagen de referencia. Supertransporte en las instalaciones del puerto de Buenaventura.
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Foto: Supertransporte
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Ludmila del Carmen Vergara Rosales es la nueva superintendente de Transporte del gobierno de Abelardo de la Espriella. El decreto de nombramiento fue expedido el jueves 13 de agosto.

Para adelantar el nombramiento, el Gobierno declaró insubsistente a Alfredo Enrique Piñeres Olave, quien se desempeñaba como superintendente de Transporte desde mayo de 2025.

Vergara es abogada y trabajó en la oficina jurídica de la Gobernación de Sucre. Asumirá la dirección de la entidad encargada de ejercer la vigilancia, inspección y control en materia de tránsito, transporte e infraestructura.

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Entre las responsabilidades de la Superintendencia de Transporte están vigilar el cumplimiento de las normas que regulan la prestación del servicio público de transporte, así como las condiciones de operación de puertos y obras de infraestructura.

Con este nombramiento, el Gobierno de Abelardo de la Espriella ya ha definido los cargos clave para el sector transporte: Elsa Noguera como ministra de Transporte; Miguel Vergara como viceministro de Transporte; María Fernanda Santa como viceministra de Infraestructura, y Ederlinda Esther Pacheco como secretaria general del Ministerio de Transporte.

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Nombramientos en Mincomercio

El Gobierno de Abelardo de la Espriella también hizo dos movimientos en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

  • Sandra Mainelvy Carvajal Saenz fue nombrada como viceministra de Comercio Exterior, en reemplazo de Andrés Felipe Cardona Rodríguez, quien estaba encargado.
  • Manuel Alejandro Naranjo Giraldo fue nombrado como viceministro de Desarrollo Empresarial, en reemplazo de David Calixto Pombo Rangel, quien estaba encargado.

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Por Redacción Economía

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