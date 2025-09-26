Altos precios afectaron la confianza de los consumidores en Estados Unidos

Imagen de referencia. Foto: EFE - Adam Davis

La confianza del consumidor estadounidense cayó en septiembre a su nivel más bajo en cuatro meses por la creciente preocupación sobre el impacto de los altos precios en las finanzas personales.

El índice de confianza de septiembre se ubicó en 55,1, por debajo de la lectura de 58,2 del mes anterior, según la Universidad de Michigan. La lectura preliminar fue de 55,4.

Los consumidores esperan que los precios aumenten a una tasa anual de 4,7 % en los próximos 12 meses, levemente por debajo de las estimaciones previas. A más largo plazo, proyectan un alza de 3,7 % en los próximos cinco a diez años, por encima del nivel de agosto.

“Los consumidores siguen expresando frustración por la persistencia de los altos precios, con un 44% qué mencionó espontáneamente que la inflación erosiona sus finanzas personales, el nivel más alto en un año”, dijo Joanne Hsu, directora de la encuesta, en un comunicado.

“Las entrevistas de este mes destacan que los consumidores sienten presión tanto por la posibilidad de mayor inflación como por el riesgo de un mercado laboral más débil”, agregó.

Aunque la confianza cayó en la mayoría de los grupos de ingresos, se mantuvo estable entre quienes poseen más acciones, ya que los precios bursátiles oscilan máximos históricos.

“Estas tendencias divergentes por nivel de riqueza ayudan a explicar la resiliencia del gasto agregado en los últimos meses”, explicó Hsu.

Un informe publicado el viernes reveló que el gasto personal ajustado por inflación subió a un ritmo sólido por tercer mes consecutivo, lo que indica que el consumo sigue siendo un motor clave de la economía. Sin embargo, los precios continúan elevados, el crecimiento del empleo se desacelera y los ingresos se moderan.

La combinación representa “una situación desafiante” para las autoridades del banco central de EE.UU., señaló el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, el martes.

La encuesta mostró que el índice de condiciones actuales bajó a 60,4 desde 61,7 en agosto, mientras que el de expectativas retrocedió a 51,7, el menor nivel en cuatro meses.

La encuesta se realizó entre el 26 de agosto y el 22 de septiembre.

