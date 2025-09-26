La inflación de Estados Unidos se resiste a ceder mientras el gasto se acelera

El gasto de consumo personal básico, dato favorito de la Fed, aumentó 0,2 % en julio. EFE/EPA/ANDY RAIN Foto: EFE - ANDY RAIN

El gasto personal en EE. UU. aumentó en agosto más de lo previsto, ya que las presiones inflacionistas subyacentes se mantuvieron estables, lo que demuestra la resistencia de los consumidores.

El gasto de los consumidores ajustado a la inflación aumentó 0,4 % por segundo mes consecutivo, según los datos publicados hoy por la Oficina de Análisis Económico.

El denominado índice de precios del gasto en consumo personal básico, que excluye los alimentos y la energía y es el preferido por la Reserva Federal, subió un 0,2 % con respecto a julio. En comparación con el año anterior, el indicador se mantuvo firme en el 2,9 %.

Métrica Actual Estimación Índice de precios PCE (mensual) +0,3 % +0,3 % Índice de precios PCE subyacente (mensual) +0,2 % +0,2 % Índice de precios PCE (interanual) +2,7 % +2,7 % Índice de precios PCE subyacente (interanual) +2,9 % +2,9 % Gasto real en consumo (mensual) +0,4 % +0,2 %

Las fuertes ganancias consecutivas en el gasto de los consumidores se suman a las pruebas de una economía sólida en el trimestre actual, que se basaría en un crecimiento aún mayor en el período anterior de lo que se pensaba. Sin embargo, mantener ese impulso depende en gran medida del mercado laboral, que ha mostrado signos de debilidad con una contratación más lenta y aumentos salariales más moderados.

Los estadounidenses también siguen lidiando con una inflación persistente, que corre el riesgo de mantenerse elevada a medida que los aranceles del presidente Donald Trump se filtran en la economía. Si bien muchas empresas inicialmente se abstuvieron de subir los precios mientras se deshacían de las existencias acumuladas, los márgenes de beneficio están en peligro a menos que las empresas repercutan parte del aumento de los costes.

Con una inflación muy por encima del objetivo del 2 % de la Reserva Federal, varios responsables políticos se muestran reacios a seguir recortando los tipos de interés. Aunque el informe de empleo de septiembre será un dato clave en la próxima reunión sobre política monetaria del banco central, no está claro si los responsables tendrán esas cifras a su disposición, dada la inminente paralización del Gobierno.

Los futuros bursátiles subieron y los rendimientos de los bonos del Tesoro se mantuvieron bajos tras la publicación del informe.

