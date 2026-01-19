América Latina crecerá menos de lo previsto en 2026, advierte el FMI

Brasil crecería 1,6 % y México 1,5 %, mientras Colombia enfrenta expansión contenida en medio de deuda alta y escaso impulso externo. Foto: Getty Images - Getty Images

América Latina entrará en 2026 con un crecimiento más débil de lo que se esperaba. El Fondo Monetario Internacional (FMI) redujo su proyección para la región a 2,2 %, una décima menos que en su estimación anterior, en un contexto internacional que mejora, pero cuyos beneficios se concentran fuera del continente.

El ajuste confirma una tendencia que se repite en los informes del organismo: mientras Estados Unidos y parte de Asia capitalizan el auge de la inversión tecnológica, América Latina avanza con menor tracción, limitada por bajo crecimiento de la productividad, fragilidad fiscal y alta exposición a choques externos.

Brasil, la mayor economía regional, crecería 1,6 % en 2026, con una corrección a la baja de 0,3 puntos porcentuales. México, segundo mayor PIB de la región, se mantendría en 1,5 %, sin cambios frente a la previsión previa. El resultado es un promedio regional que se aleja del ritmo necesario para cerrar brechas sociales, fiscales y de empleo.

Para Colombia, el panorama es consistente con esa lectura. Aunque el FMI había elevado en octubre su proyección de crecimiento para 2025 a 2,5 %, el nuevo entorno regional sugiere que 2026 será un año de expansión contenida, con poco impulso externo y márgenes estrechos para políticas de estímulo.

Un mundo que mejora en fragmentos

El contraste con otras regiones es evidente. El FMI revisó al alza su previsión de crecimiento mundial para 2026 a 3,3 %, impulsada principalmente por la inversión en inteligencia artificial y tecnología. Ese empuje se concentra en Estados Unidos, que crecería 2,4 %, y en economías asiáticas como China e India.

En palabras del economista jefe del FMI, Pierre-Olivier Gourinchas, la economía global muestra “resiliencia”, pero sostenida por pocos motores. Para América Latina, esto significa quedar al margen de los sectores que hoy empujan la expansión mundial.

El FMI advierte que la incertidumbre en política comercial sigue siendo elevada, pese a que las tensiones arancelarias de 2025 comenzaron a ceder a medidas tintas. Nuevos episodios de fricción —especialmente desde Estados Unidos y Europa— podrían afectar con mayor fuerza a economías abiertas y dependientes de exportaciones de materias primas, como las latinoamericanas.

A esto se suma un problema estructural: el alto nivel de deuda pública y déficits fiscales persistentes, que limitan la capacidad de los gobiernos para responder a choques externos.

En Colombia, incluso, el alto nivel de deuda obligó al Gobierno a decretar emergencia económica como un modo para rascar la olla y, de ese modo, pagar sus intereses de la deuda. Aunque todavía sigue bajo la lupa de la Corte.

Inflación más baja, pero sin alivio pleno

En el frente de precios, el FMI prevé que la inflación global baje de 4,1 % en 2025 a 3,8 % en 2026, lo que ofrece algo de alivio. Sin embargo, en América Latina, ese descenso no garantiza una mejora automática en el crecimiento, especialmente en países donde el consumo sigue condicionado por ingresos reales débiles.

El organismo también subraya la importancia de la independencia de los bancos centrales, una señal relevante para la región en momentos de presión política sobre la política monetaria.

Mientras el impulso global se apoya en tecnología e inversión de alto valor agregado, América Latina sigue dependiendo de factores más frágiles.

