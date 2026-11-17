La Administración Federal de Aviación (FAA) había ordenado el viernes suspender todos los despegues en el territorio nacional, una medida que solo se había tomado dos veces antes en la historia. La razón fue una falla de equipos que afectó varias instalaciones de control aéreo….

La paralización de vuelos del pasado viernes en Estados Unidos, que se extendió por más de cuatro horas, le costó a la economía del país “miles de millones de dólares”. Lo dijo el lunes el secretario de Transporte, Sean Duffy, en declaraciones recogidas por Bloomberg.

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La Administración Federal de Aviación (FAA) había ordenado el viernes suspender todos los despegues en el territorio nacional, una medida que solo se había tomado dos veces antes en la historia. La razón fue una falla de equipos que afectó varias instalaciones de control aéreo. La FAA detectó inestabilidad en 17 de sus 22 centros que gestionan los vuelos a gran altitud, y el problema llegó también a las instalaciones de control de aproximación por radar, las que guían a los aviones en sus llegadas y salidas de los aeropuertos.

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Un router en un pueblo de Arkansas

El Gobierno dijo que rastreó el origen hasta un router defectuoso en una ubicación remota en El Dorado, Arkansas. El aparato inundó la red de telecomunicaciones de la FAA con intentos de conexión, después de que L3Harris Technologies Inc., contratista de la agencia, hiciera trabajos para reemplazar antiguos cables de cobre por fibra óptica.

El router fue llevado a un laboratorio de la empresa en Florida para evaluarlo. Allí están representantes de la FAA y agentes del FBI, que buscan descartar un posible ciberataque, dijo Duffy a CNBC. “Vamos a realizar un análisis del servidor y de los métodos utilizados para su instalación”, afirmó.

El Gobierno también revisará sus procedimientos para decidir cuándo y cómo moderniza el envejecido sistema de control de tráfico aéreo del país, añadió el secretario.

Cuánto costaría modernizar el sistema aéreo de EE. UU.

El año pasado, el Congreso entregó a la FAA y al Departamento de Transporte US$12.500 millones para un ambicioso proyecto de modernización del sistema. Tras la interrupción del viernes, Duffy dijo que el departamento necesita otros US$50.000 millones para completar esos trabajos.

El secretario explicó que, cuando se hacen modernizaciones en grandes instalaciones como las de Newark (Nueva Jersey), Los Ángeles o Chicago, los trabajos suelen hacerse de noche. Lo que el Gobierno no anticipó, según Duffy, es que una instalación tan remota pudiera tener un impacto tan desproporcionado. “No anticipamos que esto pudiera derribar el sistema, y por eso el trabajo se hizo durante el día”, dijo.

Presión en el Congreso

Los demócratas en el Congreso, entre ellos dirigentes del Comité de Transporte e Infraestructura de la Cámara de Representantes, han prometido exigir responsabilidades al gobierno de Trump por la interrupción. Duffy, por su parte, ha intentado atribuir la responsabilidad al gobierno del expresidente Joe Biden y a L3Harris.

El administrador de la FAA, Bryan Bedford, ofreció el domingo una sesión informativa virtual a un grupo de legisladores de la Cámara y el Senado. Duffy asistirá el martes al almuerzo semanal sobre políticas de los republicanos del Senado, dijo a Bloomberg un portavoz del Departamento de Transporte. Ese mismo día, representantes del departamento y de la FAA informarán virtualmente al personal del comité de la Cámara, según un comunicado de los demócratas del panel.

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