Arancel global de 10 % de Trump entra en vigor y reactiva su estrategia comercial

Donald Trump, presidente de EE. UU. Foto: AFP - MANDEL NGAN

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Los nuevos aranceles globales de 10 % de Donald Trump entraron en vigor el martes, iniciando un esfuerzo de la Casa Blanca por preservar la agenda comercial del presidente después de que la Corte Suprema anulara sus amplios gravámenes originales.

El presidente firmó una orden ejecutiva el viernes pasado que autoriza el impuesto a las importaciones de 10 % apenas horas después del fallo. Posteriormente, amenazó con elevar la cifra a 15 %, pero Trump no emitió oficialmente una directiva para aumentar la tasa antes de las 12:01 a.m. del martes, hora de Washington, cuando entró en vigor el gravamen de 10 %.

La falta de claridad desde Washington ha generado confusión en todo el mundo sobre la agenda arancelaria de Trump. Países y corporaciones revisan acuerdos comerciales vigentes para determinar cómo se verían afectados por las nuevas amenazas del mandatario. Socios comerciales clave, incluida la Unión Europea e India, han suspendido abruptamente negociaciones en curso en medio de la incertidumbre.

Trump aplica el arancel base de 10 % bajo la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que permite al presidente imponer el gravamen durante 150 días sin aprobación del Congreso. Recurrió a este mecanismo después de que el tribunal determinara que violó una ley de poderes de emergencia al utilizarla para imponer sus llamados aranceles “recíprocos” a bienes de países de todo el mundo.

La orden mantuvo algunas exenciones, incluidos bienes que cumplen con el pacto comercial de América del Norte entre Estados Unidos, Canadá y México, así como una excepción para ciertos productos agrícolas que existía bajo los gravámenes invalidados de Trump.

La tasa arancelaria efectiva promedio de Estados Unidos se ubicará en torno a 10,2 %, incluidas esas exenciones, frente a 13,6 % antes de la decisión judicial, según un análisis de Bloomberg Economics. Con un gravamen global de 15 %, esa tasa efectiva sería de aproximadamente 12 %, según el estudio.

El equipo de Trump ha dicho que los aranceles seguirán siendo centrales en su política comercial, reiterando planes para lanzar una serie de investigaciones en plazos acelerados que le permitan imponer gravámenes de forma unilateral, con el objetivo de reconstruir el régimen arancelario que el fallo judicial destruyó en la práctica.

Ninguna de las autoridades que la Casa Blanca ha identificado —como la Sección 301 y la Sección 232— es tan flexible como los poderes de emergencia que Trump había utilizado previamente para ejercer presión sobre socios comerciales.

El gobierno se prepara para lanzar investigaciones sobre el impacto de importar una serie de bienes industriales —incluidas baterías, hierro fundido y accesorios de hierro, equipos para redes eléctricas y telecomunicaciones, tuberías de plástico y algunos químicos— con base en preocupaciones de seguridad nacional.

Las pesquisas, que aún no han sido anunciadas oficialmente, son un paso previo a nuevos aranceles, pero podrían tardar meses en concluir.

Al responder a la decisión de los jueces, funcionarios del gobierno han instado a socios comerciales a respetar los acuerdos que han negociado con Estados Unidos durante el último año.

“Queremos que entiendan que estos acuerdos van a ser buenos acuerdos”, dijo el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, en el programa Face the Nation de CBS el domingo. “Vamos a respetarlos. Esperamos que nuestros socios también los respeten”.

Ese argumento resultó poco tranquilizador para algunas grandes economías. La Unión Europea congeló la ratificación de su acuerdo con Estados Unidos el lunes hasta que Trump defina sus planes arancelarios más recientes. En Nueva Delhi, funcionarios citaron razones similares para que India pospusiera conversaciones previstas esta semana en Estados Unidos para cerrar un acuerdo comercial interino.

Trump el lunes amenazó con aranceles aún más altos a socios que “jueguen” con sus acuerdos vigentes.

La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, dijo en Face the Nation que es “críticamente importante” que el comercio global tenga “claridad” por parte del gobierno de Estados Unidos.

La amenaza de Trump de elevar la base global a 15 % también ha inquietado a algunos aliados tradicionales que cerraron acuerdos con el mandatario. Reino Unido negoció una tasa de 10% con el gobierno el año pasado y el nivel más alto podría crear una situación menos favorable para sus exportadores.

Mientras tanto, otras naciones más adversarias, incluida China, podrían ver fortalecida su posición en las negociaciones con Trump ahora que sus poderes de emergencia han sido limitados. El presidente de Estados Unidos tiene previsto visitar Pekín a finales del próximo mes para una reunión muy esperada con su homólogo, Xi Jinping.

Los aranceles entraron en vigor horas antes de que Trump pronuncie su discurso sobre el Estado de la Unión ante el Congreso, al que asistirán demócratas y algunos republicanos que se han opuesto a elementos de su política comercial.

Se espera que el discurso en horario estelar se centre en su agenda económica, mientras los republicanos intentan definir un mensaje de cara a las elecciones de medio mandato para un electorado frustrado por el costo de vida. El público muestra un creciente rechazo a las políticas comerciales de Trump y cada vez más las percibe como un factor que impulsa los precios al consumidor, según encuestas. Un sondeo de Washington Post/ABC/Ipsos mostró que 64 % de estadounidenses desaprueba la gestión de Trump en materia de aranceles, frente a 34 % que la aprueba.

💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.