Aranceles están cambiando el consumo en Europa, según encuesta del BCE

Los consumidores de la eurozona sienten el golpe de los aranceles en su vida diaria. Una encuesta del Banco Central Europeo (BCE) reveló que el 40 % cree que estas medidas aumentan la inflación, un 13 % teme que afecten sus finanzas y un 24 % piensa que frenarán el crecimiento económico.

El estudio, realizado en junio, también muestra que los hogares han cambiado su consumo: un 26 % dice que evita productos de Estados Unidos y un 16 % ha reducido su gasto general.

Cambios visibles en el consumo europeo

Según el boletín, la preocupación por los aranceles ya se traduce en decisiones concretas: el 26 % de los consumidores afirmó que evita productos estadounidenses y un 16 % dijo que redujo su gasto general.

Para el BCE, estas respuestas confirman que la incertidumbre comercial se filtra a la economía del día a día, alterando tanto las expectativas como el comportamiento de los hogares.

Los economistas del banco central señalan que la percepción negativa sobre los aranceles podría amplificar sus efectos, al influir no solo en los precios, sino en la confianza de los consumidores y en el crecimiento económico de la eurozona en los próximos meses.

Preocupación por la inflación

El BCE subrayó que la percepción de los hogares refleja el impacto tangible de las tensiones comerciales en Europa. Los encuestados creen que los aranceles afectarán no solo los precios, sino también la estabilidad financiera de las familias y la actividad económica en general.

En esta línea, el boletín económico advierte que esta incertidumbre ya influye en las decisiones de consumo y podría extenderse a un menor dinamismo en la eurozona.

