Agosto dejó más alimentos en mercados mayoristas: ¿qué significa para los precios?

En agosto llegaron más alimentos a las principales centrales mayoristas del país, un incremento que resulta clave porque de allí parten los productos hacia plazas, supermercados y tiendas de barrio que abastecen la mesa de los colombianos.

Según la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), ingresaron 627.110 toneladas de comida, un 0,9 % más que hace un año.

Aunque el aumento en el abastecimiento en centrales de abastos ayuda a sostener la oferta de alimentos, los precios siguen al alza. Cabe recordar que la inflación total en Colombia subió 5,1 % en agosto, con los alimentos impulsando el repunte en el costo de vida. Precisamente, frutas frescas como mango, piña, papaya y aguacate impulsaron el alza de los precios al consumidor de las frutas (20,6 % en el último año).

También se destacaron variaciones en carne de res (6,19 %), plátano (10,89 %) y papa (-45,72 %). El café y sus derivados aumentaron 50,29 %, y el gas 12,12 %, golpeando con más fuerza a los hogares pobres y vulnerables, cuya inflación fue de 5,02 % y 4,97 %, respectivamente, frente al 5,09 % de la clase media y 5,19 % de la alta.

Ese escenario de incrementos en las cotizaciones de los alimentos puede entenderse mejor al mirar cómo se movió el abastecimiento de alimentos en el país.

Lácteos y huevos lideraron el abastecimiento

El Boletín de Abastecimiento de la UPRA muestra que en agosto la mayor parte del crecimiento se concentró en lácteos y huevos, con un incremento de 25,1 %. También aumentaron los alimentos procesados (13,9 %) y los pescados (13,4 %). En menor medida, los granos y cereales subieron 4,5 %, los tubérculos, raíces y plátanos 0,9 % y las carnes 0,6 %.

En contraste, el ingreso de frutas a las centrales mayoristas disminuyó 2,5 %, mientras que las verduras y hortalizas retrocedieron 2,1 %.

Ciudades con más y menos alimentos en agosto

El abastecimiento de comida no fue homogéneo en todas las regiones. Tibasosa lideró con un aumento de 48 %, seguida de Santa Marta (22,7 %), Manizales (17 %), Montería (15,6 %) y Valledupar (11,1 %). También se reportaron alzas en Ibagué (9 %), Cartagena (7,3 %), Medellín (5,6 %), Cali (4,4 %), Armenia (3,4 %), Barranquilla (1,7 %), Villavicencio (1,5 %) y Sincelejo (0,2 %).

En contraste, diez ciudades registraron caídas en la entrada de alimentos a sus centrales mayoristas.

Las más marcadas se dieron en Neiva (-11,4 %), Bucaramanga (-11,3 %) y Pereira (-11,2 %). También bajaron Pasto (-7,7 %), Popayán (-5 %), Ipiales (-4 %), Cúcuta (-3,3 %), Bogotá (-1,1 %), Florencia (-0,2 %) y Tunja (-0,1 %).

Así las cosas, el abastecimiento de agosto mostró un leve crecimiento, marcado por alzas en lácteos y procesados, pero con caídas en frutas, verduras y en varias ciudades. Esa menor oferta coincidió con el repunte de los precios al consumidor de frutas frescas en el octavo mes del año, que subieron 20,6 % anual y empujaron el costo de vida en Colombia.

