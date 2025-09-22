Importaciones se dispararon y aumentó el déficit de la balanza comercial en julio

Imagen de referencia. Foto: EFE - FILIP SINGER

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Las importaciones registraron el mayor valor de los últimos dos años durante el mes de julio de 2025, de acuerdo con la información publicada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

La cifra fue de US $6.484,0 millones CIF y presentó un crecimiento de 16,2 % con relación al mismo mes de 2024.

¿Por qué crecieron las importaciones?

Los datos reflejan que hubo un crecimiento importante en todos los sectores de productos. Aunque el DANE resalta que se destacó el aumento del 12,9 % que tuvo el grupo de manufacturas.

En julio de 2025, este renglón participó con 76,7 % del valor CIF total de las importaciones, le siguió el de agropecuarios, alimentos y bebidas con 13,6 %, luego el de combustibles y productos de las industrias extractivas con 9,3 % y finalmente estuvo el de otros sectores con 0,4 %. Aunque este último fue el de menor peso, tuvo el repunte más significativo en cuando a variación, con el 193,6 %.

Las importaciones de manufacturas fueron de US $4.972,7 millones CIF y presentaron un crecimiento de 12,9 % frente a julio de 2024 porque hubo más compras de:

Productos químicos y productos conexos (19,1 %)

Artículos manufacturados, clasificados principalmente según el material (19,5 %)

Por su parte, el grupo de combustibles y productos de las industrias extractivas fueron de US$604,6 millones CIF y presentaron un crecimiento de 15,3 %, debido principalmente a que el gas natural y manufacturado (386,6 %) aportó 15,6 % de la variación del grupo.

Para el renglón de agropecuarios, alimentos y bebidas el valor fue de US$880,0 millones CIF y presentaron un crecimiento de 36,5 %, lo que se explica por las compras de productos alimenticios y animales vivos (41,4 %).

El panorama importador de 2025

El caso del mes de julio fuer particular por su repunte, por lo que vale la pena ampliar la mirada para conocer cómo han estado las importaciones a lo largo del año.

Entre enero y julio 2025, las importaciones colombianas fueron US$39.998,9 millones CIF y registraron un crecimiento de 10,6 %, frente al mismo periodo de 2024.

Así ha sido el crecimiento de cada sector:

Manufacturas: reporta US$29.787,5 millones CIF, para un incremento del 10,7 %.

Agropecuarios, alimentos y bebidas: fueron US$5.837,1 millones CIF y aumentaron 11,3 %.

Combustibles y productos de las industrias extractivas: en el periodo enero - julio 2025 las compras fueron de US$4.317,8 millones CIF y presentaron un crecimiento de 9,9 %.

¿Qué productos llegan y de dónde?

Para el periodo enero - julio 2025, en comparación con el mismo periodo de 2024, el aumento en las compras externas originarias de China explicaron el incremento de las importaciones.

Estos son los países, su variación y los productos que más han enviado a Colombia en los primero siete meses del año:

China (24,7%): se explicó principalmente por las mayores importaciones de vehículos para el transporte de personas (113,2 %) y diodos transistores y dispositivos semiconductores análogos (143,6 %). Estados Unidos (3,9%): el crecimiento se debió a la entrada de gasóleos (gas oils) que creció en un 62,9 % y al maíz (20,9 %). Trinidad y Tobago (+500 %): el gran incremento se produjo gracias al ingreso de gas natural licuado (515 %) y a los abonos minerales o químicos nitrogenados (70,8 %). Corea (36,2 %): del país se importó más vehículos para el transporte de personas (150,8 %) y barras y varillas de hierro o acero laminadas en caliente. India (17,1 %): hubo mayores compras de motocicletas y velocípedos (43,6 %) y otros compuestos heterocíclicos, ácidos nucleicos (132,6 %). Francia (-34,6 %): la reducción se explica por las menores compras externas de Aviones de más de 15.000 kg de peso (-95,1 %).

¿Y cómo queda la balanza comercial?

Con el repunte de las importaciones creció el déficit de la balanza comercial, que expresa la diferencia entre el valor de lo que exporta Colombia en comparación con lo que compra.

En julio de 2025 se registró un déficit de US$1.691,8 millones FOB, mientras que en julio de 2024 fue de US$617,9 millones FOB.

Ahora bien, para lo que va del año (de enero a julio) el déficit está en US$8.952,0 millones FOB, mientras que en el mismo periodo de 2024 estaba en US$5.576,8 millones FOB.

Las importaciones son las que explican que se dé dicho comportamiento en la balanza comercial, pues las exportaciones han crecido, pero no al mismo nivel como para sostener el valor del déficit y mucho menos reducirlo.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.