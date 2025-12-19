Así está la confianza de los consumidores en Estados Unidos

Imagen de referencia. Foto: AFP - FREDERIC J. BROWN

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La confianza de los consumidores estadounidenses aumentó en diciembre menos de lo esperado y se mantuvo deprimida debido a las persistentes preocupaciones sobre la asequibilidad.

El índice final de confianza de diciembre de la Universidad de Michigan subió 1,9 puntos hasta ubicarse en 52,9, según un informe publicado el viernes. La estimación media de una encuesta de Bloomberg entre economistas apuntaba a una lectura de 53,5.

“A pesar de algunos signos de mejora al cierre del año, la confianza sigue casi un 30 % por debajo del nivel de diciembre de 2024, ya que las cuestiones económicas continúan dominando la opinión de los consumidores sobre la economía”, afirmó en un comunicado Joanne Hsu, directora de la encuesta.

El indicador de las condiciones actuales cayó a un mínimo histórico de 50,4, mientras que el indicador de expectativas subió a su nivel más alto en cuatro meses. La percepción de los consumidores sobre las condiciones actuales para comprar artículos de alto precio se deterioró hasta alcanzar el nivel más bajo jamás registrado.

El alto costo de la vida y la inquietud sobre el mercado laboral mantienen la confianza de los consumidores cerca de mínimos históricos. La preocupación por las finanzas personales supone un riesgo para las perspectivas del gasto de los hogares, que por lo demás se ha mantenido.

El crecimiento de la nómina se mantuvo lento en noviembre y la tasa de desempleo subió hasta un máximo de cuatro años, de 4,6 %. Los economistas prevén que el crecimiento del empleo seguirá siendo moderado el próximo año y que la tasa de desempleo mejorará poco, lo que podría seguir pesando sobre la confianza.

Para ayudar a protegerse contra un deterioro del mercado laboral, los responsables de la Reserva Federal bajaron la tasa de interés a principios de este mes por tercera vez consecutiva. Sin embargo, los responsables políticos están divididos sobre las perspectivas de las tasas para el próximo año, mientras buscan equilibrar el apoyo al mercado laboral con la preocupación por la inflación.

Aunque la encuesta de Michigan mostró que las expectativas sobre el mercado laboral mejoraron ligeramente este mes, casi dos tercios de los encuestados siguen esperando que el desempleo continúe aumentando durante el próximo año, dijo Hsu.

Los consumidores esperan que los precios suban a una tasa anual de 4,2 % durante el próximo año, el nivel más bajo en casi un año. También prevén que los costos aumenten a una tasa anual de 3,2 % durante los próximos cinco a diez años.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.