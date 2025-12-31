Así están las apuestas sobre el recorte de tasas de interés de la Fed en Estados Unidos

Imagen de referencia. Foto: Agencia Bloomberg

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un registro de la reunión de diciembre de la Reserva Federal (Fed) mostró que cómo están las apuestas respecto a las tasas de interés para 2026.

La mayoría de los responsables de la política monetaria considera apropiados recortes adicionales de la tasa de interés si la inflación disminuye con el tiempo, como se espera.

Sin embargo, algunos funcionarios dejaron en claro que creen que las tasas deberían permanecer sin cambios “por algún tiempo” después del encuentro de diciembre.

¿Cómo fue la decisión de diciembre?

Las actas de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto del 9 y 10 de diciembre siguieron apuntando a divisiones entre los banqueros centrales de Estados Unidos y a la dificultad de su decisión más reciente.

“Algunos de quienes apoyaron reducir la tasa de política en esta reunión indicaron que la decisión estuvo muy equilibrada o que también podrían haber respaldado mantener sin cambios el rango objetivo”, señalaron las actas.

Los responsables de la política monetaria votaron a inicios de este mes por 9 a 3 a favor de reducir su tasa de referencia en un cuarto de punto porcentual por tercera vez consecutiva, hasta un rango del 3,5 % al 3,75 %. Pero incluyeron un pequeño cambio en su comunicado posterior a la reunión que sugirió que los funcionarios tenían menos certeza sobre cuándo el FOMC podría volver a recortar las tasas.

Las proyecciones de tasas apuntaron a una fractura aún más profunda entre el grupo más amplio de 19 miembros de la junta de gobierno. Seis funcionarios señalaron su oposición al recorte al recomendar que la tasa de referencia se ubicara en un rango del 3,75 % al 4 % al final de 2025, donde se encontraba antes de la reunión de diciembre.

Además, la proyección mediana apuntó a un recorte de tasas en 2026, aunque las estimaciones individuales variaron ampliamente.

En la mañana del martes, antes de la publicación de las actas, los inversionistas veían una probabilidad menor al 20% de que el FOMC recortara las tasas en su próxima reunión.

División profunda

Las actas continuaron señalando diferencias considerables entre los miembros de la Fed sobre si la inflación o el desempleo representan el mayor peligro para la economía de Estados Unidos.

“La mayoría de los participantes señaló que avanzar hacia una postura de política más neutral ayudaría a prevenir la posibilidad de un deterioro importante en las condiciones del mercado laboral”, indicaron las actas.

Al mismo tiempo, añadieron, “varios participantes señalaron el riesgo de que una inflación más alta se arraigue y sugirieron que reducir aún más la tasa de política en un contexto de lecturas elevadas de inflación podría interpretarse erróneamente como una menor determinación de los responsables de la política monetaria con el objetivo de inflación del 2 %”.

Al hablar con periodistas tras la reunión, el presidente de la Fed, Jerome Powell, sugirió que el banco central había reducido las tasas lo suficiente como para protegerse de un deterioro más grave del mercado laboral, al tiempo que las mantenía lo suficientemente altas como para seguir presionando a la inflación.

Los funcionarios carecieron de datos económicos habituales debido al cierre del gobierno que se extendió durante todo octubre y casi la mitad de noviembre.

Desde la reunión, los datos recientes han hecho poco por resolver las divisiones en la Fed. En noviembre, el desempleo subió al 4,6 %, su nivel más alto desde 2021, y los precios al consumidor aumentaron menos de lo esperado. Ambos informes reforzaron el argumento de quienes respaldan tasas más bajas.

Pero la economía creció en el tercer trimestre a una tasa anualizada del 4,3 %, el ritmo más rápido en dos años, lo que probablemente avivó las preocupaciones inflacionarias entre quienes se opusieron al recorte de diciembre.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.