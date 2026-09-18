Así inicia la construcción del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030 del Gobierno

Así lo anunció la entidad tras la primera sesión estratégica de Alto Nivel. El encuentro reunió a viceministros, subdirectores de departamentos administrativos y jefes de oficinas de planeación de todos los sectores ejecutivos para definir…

El Gobierno Nacional, bajo la coordinación del Departamento Nacional de Planeación (DNP), inició formalmente el proceso de construcción del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030 (PND). Se trata de un documento esencial, que busca aterrizar la visión de país que tiene el presidente Abelardo de la Espriella.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Así lo anunció la entidad tras la primera sesión estratégica de Alto Nivel. El encuentro reunió a viceministros, subdirectores de departamentos administrativos y jefes de oficinas de planeación de todos los sectores ejecutivos para definir los lineamientos técnicos, jurídicos y presupuestales que orientarán la carta de navegación de los próximos cuatro años.

Publicidad

La elaboración de esta hoja de ruta es de por sí un reto. Pero ahora debe, además, responde de forma inmediata a la reconstrucción y transformación de las zonas golpeadas por el sismo del pasado 10 de agosto de 2026 y los incendios forestales.

El Gobierno asegura que, con él, pretende impulsar un modelo de desarrollo construido con las regiones, basado en la seguridad, el mejoramiento de la calidad de vida, el fomento a la inversión privada, el saneamiento fiscal y la eficiencia estatal.

Como principal innovación metodológica, el PND 2026-2030 integrará la inclusión en el catálogo de productos de la Metodología General Ajustada (MGA), que es una herramienta oficial del DNP para formular, estructurar y evaluar proyectos de inversión pública en Colombia. Así se "facilitará la medición física y presupuestal de las metas de gobierno desde su formulación y garantizará la consistencia fiscal y optimización del gasto público", según la entidad.

Lea: ¿Cómo se hace un Plan Nacional de Desarrollo en medio de la reconstrucción y la austeridad?

El cronograma del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030

El DNP estableció una agenda articuladora con las entidades gubernamentales. Cada sector administrativo podrá postular un máximo de 15 iniciativas estratégicas priorizadas y deberá designar enlaces especializados en las áreas: misionales, de inversión, de asuntos jurídicos, de participación ciudadana, de Consulta Previa con comunidades étnicas y la mesa campesina.

Tras la fase de consolidación técnica se desarrollarán diálogos regionales participativos durante el mes de octubre en todo el territorio nacional. Otras fechas relevantes son:

El documento de Bases será entregado al Consejo Nacional de Planeación (CNP) el 15 de noviembre de 2026, previa presentación ante el CONFIS y el CONPES. El proyecto de Ley definitivo se radicará formalmente ante el Congreso de la República el 7 de febrero de 2027.

¿Cómo se construye el PND 2026-2030?

Esta es una tarea en la que el tiempo es una variable fundamental. En total, el proceso del PND toma unos 6 meses y su formulación comienza desde el mismo 7 de agosto, cuando entra en funciones el nuevo Gobierno.

Desde ese punto hay apenas 100 días para presentarlo al Conpes (Consejo Nacional de Política Económica y Social), que juega un papel determinante en todo el proceso de diseño del PND. En él tienen voz y voto todos los ministros, así como el director del DNP; la secretaría técnica del Conpes también descansa en el DNP.

Antes de llegar al Conpes, el documento del Plan debe haber pasado por un concepto del Confis (Consejo Superior de Política Fiscal), que básicamente tiene que decir si el plan es viable desde el punto de vista de recursos; el Confis depende del Ministerio de Hacienda, pero en él también tiene asiento la cabeza del DNP, que en este caso es Julián Buitrago.

O sea que, entre el 7 de agosto y el 15 de noviembre, el Plan debe haber recibido el visto bueno financiero, con las implicaciones fiscales que conlleva, y existir en forma de documento Conpes antes de pasar a ser revisado por el Consejo Nacional de Planeación, que se apoya para asuntos administrativos y logísticos en el DNP.

El Consejo Nacional de Planeación debe proferir concepto sobre el PND, máximo, el 10 de enero. Entre el 10 de enero y, máximo, el 7 de febrero el Gobierno debe presentar el proyecto de ley del PND al Congreso para, después de los debidos debates, ahí sí comenzar a ejecutar la hoja de ruta del nuevo Gobierno.

Todo el proceso legislativo no puede irse más allá de 90 días calendario, o sea, para el 7 de mayo, como mucho, debería estar aprobado el Plan.

¿Por qué es clave el PND?

El documento es la columna vertebral de cada Gobierno, pues es la hoja de ruta que materializa las ambiciones de cada administración nacional. En otras palabras, es el documento que comienza a juntar las necesidades y realidades del país, pero sin el barniz fantástico de las promesas de campaña.

Publicidad

Vale aclarar que tener un PND no significa que todo se hará al pie de la letra. De hecho, hay algunos cálculos que señalan que de las metas que establecen este tipo de documentos se cumple un 60 %, aproximadamente.

💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.