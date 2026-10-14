Así llega el Presupuesto de 2027 al segundo debate en el Congreso

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Ya fueron radicadas en el Congreso las ponencias para el segundo debate del Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2027, una para la plenaria de la Cámara de Representantes y otra para la del Senado. El texto mantiene el monto total en COP 634,9 billones, pero cambia cómo se reparte: baja el servicio de la deuda y suben la inversión y, en menor medida, el funcionamiento.
Cabe recordar que el proyecto ya fue aprobado en el primer debate en las comisiones económicas conjuntas. Ahora, cada plenaria tiene hasta el 20 de octubre para aprobarlo. Si no lo hace, el Gobierno puede expedir el presupuesto por decreto.
Así quedan los tres tipos de gasto frente al texto aprobado en primer debate:
|Tipo de gasto
|Primer debate (COP Billones)
|Segundo debate -ponencia– (COP Billones)
|Cambio (COP Billones)
|Funcionamiento
|391,38
|393,25
|+1,87
|Servicio de la deuda
|155,43
|147,07
|-8,36
|Inversión
|88,14
|94,63
|+6,49
|Total
|634,95
|634,95
|0
Antes de su segundo debate, el Presupuesto de 2027 se reordena. La baja en el pago de la deuda (COP 8,3 billones) se compensa sobre todo con más inversión (cerca de COP 6,5 billones) y, en menor medida, con más funcionamiento (cerca de COP 1,8 billones). Con ese movimiento, la inversión pasa de 13,9 % a 14,9 % del total y el servicio de la deuda baja de 24,5 % a 23,2 %. El funcionamiento sigue siendo la mayor parte del presupuesto, con 61,9 %.
Los cambios en el Presupuesto 2027 para su segundo debate
El mayor ajuste está en el servicio de la deuda, que pasa de COP 155,43 billones en el primer debate a COP 147,07 billones en el segundo, es decir, COP 8,36 billones menos. El senador Christian Garcés, congresista del Centro Democrático y ponente del proyecto, aseguró que "los gastos de funcionamiento y el endeudamiento heredado asfixian la inversión. Sin embargo, un buen reperfilamiento de la deuda y un programa de austeridad permitirán liberar mayores recursos".
El senador añadió que, entre los cambios, se garantizan COP 3 billones para subsidios de energía y gas, que entran a la cartera del Ministerio de Minas y Energía.
Hacienda es la cartera con el mayor aumento. Garcés explica que se deja una "bolsa de COP 3,9 billones en el Ministerio de Hacienda para incorporar recursos destinados a la atención del terremoto, otros desastres y prioridades adicionales".
Esos COP 3,9 billones son solo de inversión, pero según el pliego de modificaciones el aumento total es mayor: a Hacienda también se le suman COP 2,15 billones en funcionamiento y se le restan unos COP 11.400 millones de inversión, casi todos del rubro "prestación de servicios de transporte público de pasajeros". Con eso, la cartera queda con unos COP 6 billones más.
Además, el ponente destaca adiciones por COP 310.000 millones para los organismos de control, para su modernización tecnológica, y por COP 200.000 millones para la Registraduría, de los cuales COP 100.000 millones son para el CNE. No obstante, el texto también contempla reducciones en estas entidades. En el balance neto, Procuraduría, Defensoría y Contraloría tendrán en conjunto unos COP 83.000 millones menos.
Estos son los cambios en las principales entidades económicas frente al texto aprobado en primer debate:
|Entidad
|Primer debate
|Segundo debate (ponencia)
|Cambio (COP Billones)
|Ministerio de Hacienda
|37.200.481
|43.250.481
|6.050.000 (+16,3 %)
|Ministerio de Minas y Energía
|5.654.315
|8.654.315
|3.000.000 (+53,1 %)
|Ministerio de Agricultura
|891.911
|1.030.320
|138.409 (+15,5 %)
|Agencia Nacional de Tierras
|556.767
|418.358
|-138.409 (-24,9 %)
|DANE
|277.633
|427.633
|150.000 (+54,0 %)
|DIAN
|3.844.239
|3.844.239
|0
|Invías
|5.892.685
|5.892.685
|0
|Aerocivil
|4.031.193
|4.031.193
|0
|Ministerio de Vivienda
|6.650.454
|6.650.454
|0
|Ministerio de Transporte
|398.737
|398.737
|0
|Ministerio de Comercio
|1.271.734
|1.271.734
|0
|Ministerio del Trabajo
|58.823.875
|58.823.875
|0
|Planeación Nacional
|527.656
|527.656
|0
|MinTIC
|153.182
|153.182
|0
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