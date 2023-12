Así se comportaría la economía colombiana en 2024, según Fedesarrollo

Se espera que el dólar continúe rondando los $4.000 en 2024. Foto: Getty Images/iStockphoto - Laura Olejua

A escasos días de terminar el año, son múltiples las previsiones de lo que podríamos ver en la economía colombiana en 2024. Tras un 2023 caracterizado por una disparada inflación, altas tasas de interés y una caída de su PIB (el tercer trimestre cerró en -0,3 %), las expectativas de tiempos mejores son altas.

Este martes Fedesarrollo publicó su Encuesta de Opinión Financiera, con la que revela parte de los principales vaticinios macroeconómicos que se esperan para el cierre de este año, y lo que depara para 2024.

Tasas de interés

Justamente hoy también se reunirá la junta directiva del Banco de la República para decidir si mantiene o comienza a rebajar las tasas de interés, las cuales, hay que recordar, las ha mantenido altas en medio de su lucha contra la inflación.

La encuesta de Fedesarrollo estima que los integrantes de la junta votarán por una caída en las tasas, dejándolas en un 13 %. De ahí en adelante estas comenzarían a bajar de forma paulatina, cerrando el primer semestre de 2024 en 12,25 %, continuando su senda de desaceleración llegando al 8 % en diciembre del próximo año.

En suma, resta un año de tasas altas, aunque con una desaceleración constante. Se espera que el banco no relaje drásticamente su intervención hasta que la inflación no alcance la meta esperada, que es el 3 % (actualmente está en el 10,15 %). A ese nivel no se llegaría sino hasta 2025.

Crecimiento de la economía

Con este lastre, las previsiones del crecimiento de la economía no son tan altas. Se espera que 2023 cierre con un crecimiento del 1,1 % en el PIB, mientras que los más optimistas apuntan a que en 2024 se alcance un 1,7 %. Crecimientos bastante tímidos si se tiene en cuenta que en los últimos años este indicador incluso llegó a rondar el 20 %.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que las condiciones macroeconómicas eran diferentes, pues para entonces se necesitaba una reactivación de la economía (por cuenta del coletazo de la pandemia), razón por la cual las tasas de interés se fueron a mínimos históricos y la capacidad de gasto de los hogares aumentó significativamente. Algo similar se ha visto en otras economías, por lo que crecimientos así de bajos no será algo exclusivo de Colombia para 2024.

Inflación

Este tal vez ha sido el concepto macroeconómico más popular del año. La carestía ha estado galopando en el país a un ritmo de dos dígitos, alcanzando niveles de máximos históricos.

En noviembre este indicador registró una variación anual del 10,15 %, y se espera que en diciembre este cierre cerca del 9,5 %. Algo positivo para la economía colombiana, aunque la desaceleración no se está dando al ritmo que se quisiera.

Para 2024 se espera que la carestía siga cayendo, cerrando el año en un 5,70 %.

Dólar

La tasa de cambio es un tema que seguirá en tendencia. En noviembre, esta cerró en $3.981. Para diciembre los analistas de Fedesarrollo esperan que este cierre en un rango que variará entre los $3.980 y los $4.000.

Para 2024 se espera que la divisa siga fluctuando en estos valores, pudiendo cerrar por encima de los $4.100.

Petróleo

El barril del petróleo Brent cerró noviembre en US$80,9, lo que evidenció una disminución de 7,5 puntos porcentuales frente al mes anterior.

Las estimaciones apuntan a que este continúe cayendo, cerrando el año en unos US$78. No obstante, este volvería a registrar un repunte en 2024, finalizando el próximo año en unos US$80.

