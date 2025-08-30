Así se ve el panorama del empleo informal en Colombia

Ventas informales en el barrio El Restrepo, en Bogotá. Foto: Bloomberg - Agencia Bloomberg

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El desempleo para julio registró una de sus tasas más bajas en años recientes en Colombia, llegando a 8,8 %, la cifra más baja para este mes desde 2001, según informó este viernes el DANE.

Si bien la tasa de desocupación lleva varios meses entregando resultados alentadores, en otros momentos uno de los lunares de las cifras era el crecimiento del empleo informal en el país, que supera desde hace años 50 % de la fuerza laboral total en el país.

La tasa de desempleo de julio, sin embargo, registró un leve crecimiento frente a la de junio, aunque cuando se le compara con los resultados de hace un año (julio 2024), la mejoría es notable, con una reducción de 1,1 % en el total nacional.

Para julio, se crearon 766.000 nuevos puestos de trabajo. Los principales motores de este impulso fueron los siguientes sectores:

Alojamiento y servicios de comida (+186.000)

Transporte y almacenamiento (+172.000)

Actividades profesionales y administrativas (+156.000)

Sin embargo, cuando se mira la participación global del empleo, el sector que lidera es el de comercio y reparación de vehículos, con 16,9 % del total de los puestos de trabajo en el país, seguido de la agricultura (14,4 %), la administración pública (11,8 %) y la industria (11%).

Cómo se encuentra la informalidad en Colombia

Para julio de este año, la informalidad tocó su punto más bajo para este mes desde 2021, llegando a 54,8 %.

Y, aunque en proporción el trabajo informal bajó en Colombia, en números totales creció frente a los resultados de julio de 2024, pasando de 12,9 millones de empleos informales a 13,1 millones en este año (una variación total de 134.000 puestos de trabajo informales).

Como es la regla general, la informalidad presenta una brecha muy amplia entre las ciudades y el campo: en 23 ciudades y áreas metropolitanas, la proporción de trabajo informal fue de 43,1 % para julio, según el DANE, mientras que para el campo este porcentaje se ubicó en 83,1 %.

Aún así, la situación en el campo ha registrado una leve corrección, al compararse con el mismo mes de otros años.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.