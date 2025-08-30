La SIC autoriza acuerdo histórico para estabilizar el precio del arroz

Imagen de referencia. Foto: Getty Images - jxfzsy

El arroz, uno de los alimentos más presentes en la mesa de los colombianos, entró en el radar de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). La entidad aprobó un acuerdo que permitirá fijar un precio mínimo de referencia al productor, en un intento por darle estabilidad a un sector marcado por la sobreoferta, los costos de producción en alza y la amenaza constante de caer en ciclos de pérdida.

La decisión quedó plasmada en la resolución 65722 del 29 de agosto de 2025 y se aplicará hasta el 30 de octubre.

Por primera vez, la SIC da luz verde a un pacto de este tipo en el sector agropecuario, bajo el argumento de que la medida no afectará a los consumidores finales y, en cambio, ofrecerá condiciones de sostenibilidad a los agricultores.

En la práctica, el Gobierno fijó un precio piso que oscila entre $1,45 millones por tonelada en los Llanos y $1,58 millones en el centro del país. Estos valores, por encima de los que venía reconociendo el mercado, buscan blindar la rentabilidad mínima del productor.

El acuerdo contempla tres pilares:

Precio mínimo de referencia por regiones , definido según la calidad del grano.

Mecanismo de compra de arroz paddy verde como paddy seco , garantizando equivalencias en precio y calidad.

Acciones conjuntas para el plan de ordenamiento productivo, con el fin de alinear la oferta con la demanda real del mercado.

El acuerdo entre productores y Gobierno busca amortiguar la caída de ingresos de los productores y frenar distorsiones provocadas por el contrabando y la especulación. Uno de los puntos en que coincidían las sospechas del Ministerio de Agricultura y los productores, entre otros de vieja data como el contrabando y el exceso de áreas de siembra.

La SIC concluyó que garantizar ingresos básicos a los productores es clave no solo para la economía campesina, sino también para la soberanía alimentaria del país.

📢La SIC del Cambio autorizó un acuerdo para estabilizar el sector arrocero. Incluye fijar un precio mínimo de referencia, acciones conjuntas para el Plan Productivo y un mecanismo de compra de arroz paddy verde recibido antes del acuerdo. pic.twitter.com/vJL6eFP2ZC — Superintendencia de Industria y Comercio 🇨🇴 (@sicsuper) August 30, 2025

Según el documento, este pacto busca evitar que se pierdan cosechas en un momento en que la canasta básica ya enfrenta presiones de precio por fenómenos como el clima y los aranceles internacionales.

No obstante, el acuerdo no está exento de riesgos. La SIC reconoció que se trata de una excepción a la regla de libre competencia, ya que implica fijar un precio mínimo, algo que normalmente podría interpretarse como una restricción de mercado.

Por ello, la entidad aclaró que hará un monitoreo estricto: vigilará precios, volúmenes, calidad del grano y formas de pago, con el fin de garantizar que los beneficios se trasladen a los productores y no terminen en prácticas colusorias entre industriales.

¿Y si no se cumple?

Los compradores que omitan o manipulen la información en Siriarroz podrían ser investigados por la Superintendencia de Industria y Comercio, que será notificada de cualquier incumplimiento al régimen de precios mínimos.

Pero más allá de la fiscalización, lo que el Gobierno espera es que este mecanismo sirva de puente para reactivar un acuerdo de cadena que devuelva estabilidad y sostenibilidad al sector arrocero, hoy en estado de tensión.

Para vigilar la aplicación de la resolución, el Ministerio de Agricultura estará haciendo monitoreo desde temprano este sábado.

