Aunque cae la inflación en la eurozona, no es suficiente para su banco central

El Banco Central Europeo continuará apoyando la economía de la eurozona afectada por la recesión durante el tiempo que sea necesario. EFE/Mauritz Antin. Foto: EFE - MAURITZ ANTIN

De acuerdo con la agencia de estadísticas Eurostat, la eurozona había registrado una inflación de 6,1 % en mayo. El resultado de junio fue levemente mejor al proyectado por los analistas de Bloomberg, que esperaban una inflación de 5,6 %.

En el análisis de los componentes de la inflación, Eurostat destacó el sensible retroceso del segmento de energía, que cerró junio con -5,6 %, tras caer un tímido -1,8 % en mayo.

Siempre de acuerdo con Eurostat, el segmento de los alimentos (medidos junto con el tabaco y alcohol) pasó de 12,5 % en mayo a 11,7 % en junio.

A pesar de esa desaceleración en ocho décimas, el segmento de alimentos sigue siendo el principal vector inflacionario, al mantenerse elevado.

En el sector servicios los precios aumentaron en junio un 5,4 %, cuatro décimas más que en mayo, al tiempo que los bienes industriales no energéticos retrocedieron levemente de 5,8 % en mayo a 5,5 % en junio.

Le puede interesar: El impacto que podría tener el fenómeno de El Niño en la economía.

Entre las principales economías de la Eurozona, Alemania experimentó en junio un nivel de 6,8%, en sensible aumento con relación al 6,3 % que había registrado en mayo.

Francia exhibió en junio una inflación de 5,3 % (6 % en mayo), e Italia 6,7 % (8 % en el mes anterior). En los extremos, Eslovaquia registró en junio una inflación interanual de 11,3 %, la más elevada de la eurozona, al tiempo que Luxemburgo exhibió la más reducida, de 1%.

En los extremos, Eslovaquia registró en junio una inflación interanual de 11,3 %, la más elevada de la eurozona, al tiempo que Luxemburgo exhibió la más reducida, de 1 %.

Se denomina zona del euro al grupo de 20 países de los 27 que componen la Unión Europea (UE) que adoptan el euro como moneda común. Andorra, Mónaco, San Marino y el Vaticano tienen acuerdos con la UE para utilizar el euro como moneda corriente, pero no forman parte de la eurozona.

Eurostat anunció también este viernes que el desempleo de la eurozona se mantuvo en junio estable en 6,5 %.

Lea: ¿Llegó la esperada pausa en las tasas de interés?

¿Qué hará el BCE?

Para el economista Jack-Allen Reynolds, de la consultora Capital Economics, la musculatura de la inflación subyacente “significa que el Banco Central Europeo (BCE) mantendrá elevadas las tasas de interés”.

“El resultado de junio no moverá el dial del BCE. Si bien la tasa general muestra una fuerte tendencia a la baja, la inflación de los servicios no muestra signos de caída”, agregó. “En líneas generales, no hay nada en este informe que pueda evitar que el banco aumente nuevamente las tasas en otros 25 puntos básicos durante la reunión prevista para julio”, señaló el experto.

En la visión de Reynolds, el retroceso del 6,1 % de mayo al 5,5 % de junio estuvo “en general en línea con el consenso de las previsiones”.

Por su parte, Bert Colijn, economista del banco ING, señaló que “la inflación general continúa cayendo rápidamente debido a los efectos del precio de la energía, pero la inflación subyacente volvió a subir en junio”.

En ese cuadro “persisten las preocupaciones sobre el crecimiento persistente de los salarios, ya que el desempleo se mantuvo en mínimos históricos en mayo”, indicó.

Para Colijn, “el BCE piensa que es más costoso hacer muy poco en términos de aumentos (de la tasa de interés) que hacer demasiado, lo que significa que esperamos que el BCE continúe aumentándolos en julio y septiembre”.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.