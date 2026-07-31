Banco de la República acumulará USD 4.000 millones en reservas

“El programa debería tomarse máximo dos años y eso nos dejaría con un nivel mucho más cómodo de reservas”, señaló Villar. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Emisor iniciará un nuevo programa para acumular reservas internacionales por hasta USD 4.000 millones durante los próximos dos años, con el propósito de ampliar el margen de protección de la economía colombiana frente a eventuales choques externos. La decisión fue adoptada este viernes por la Junta Directiva y contempla compras graduales de dólares mediante un mecanismo que ya había sido utilizado por el Banco de la República en 2024.

La decisión no parte de una situación de falta de caja. El banco central asegura que las reservas actuales siguen siendo adecuadas para atender las necesidades externas del país, pero advierte que durante el último año se redujo el margen de holgura de varias de las métricas con las que mide su suficiencia. El principal factor detrás de ese deterioro son las mayores amortizaciones proyectadas de deuda externa y otras necesidades de financiamiento de la economía.

Leonardo Villar, gerente del Banco de la República, explicó que actualmente las reservas se ubican en alrededor de USD 67.000 millones, equivalentes a cerca de 1,14 % del PIB. Ese nivel se encuentra dentro del rango de referencia del Fondo Monetario Internacional para una economía como la colombiana, que se ubica entre 1 y 1,5 %, aunque está más cerca del límite inferior. Por eso, la Junta optó por reforzar el colchón antes de que las condiciones externas puedan deteriorarlo todavía más.

“El programa debería tomarse máximo dos años y eso nos dejaría con un nivel mucho más cómodo de reservas”, señaló Villar. Si se completa la operación, el Banco calcula que las reservas internacionales llegarían a aproximadamente USD 73.730 millones. Los USD 4.000 millones representan cerca del 6 % del nivel actual, por lo que se trata de una ampliación relevante, pero gradual frente al tamaño del stock existente.

Recomendado: El Banco de la República sorprende y deja sus tasas de interés sin cambios en julio

Una medida preventiva

El Banco insiste en que la medida tiene un carácter preventivo. Las reservas funcionan como un seguro para la economía: permiten disponer de activos líquidos en moneda extranjera para atender obligaciones externas y enfrentar episodios de tensión en los mercados internacionales. También contribuyen a preservar la confianza de inversionistas y acreedores y a mantener el acceso al financiamiento externo, precisamente en momentos en los que conseguir recursos puede volverse más costoso.

La estrategia parte de una consideración adicional. Las reservas han aumentado durante los últimos años, entre otras razones, por los rendimientos obtenidos sobre los activos financieros en los que están invertidas. Pero el Banco no considera prudente asumir que esa fuente de crecimiento se mantendrá indefinidamente. Las perspectivas de rentabilidad internacional podrían ser menos favorables en los próximos años, por lo que la Junta consideró conveniente fortalecer la posición externa mientras las condiciones del mercado permiten hacerlo de manera ordenada.

Le puede interesar: El desempleo se mantuvo en 8 % en junio: así está el mercado laboral en Colombia

Para acumular los dólares, el Banco utilizará subastas mensuales de opciones put de acumulación de reservas. El mecanismo establece que las opciones solo podrán ejercerse cuando la Tasa Representativa del Mercado (TRM) se encuentre por debajo de su promedio de los 20 días hábiles anteriores. En la práctica, esto concentra las posibles compras en momentos de apreciación del peso, sin que el Emisor establezca un nivel específico de la tasa de cambio que quiera alcanzar.

El programa tendrá un cupo de hasta USD 400 millones por subasta y la primera se realizará el próximo 3 de agosto. Las opciones adjudicadas podrán ejercerse entre el 4 y el 31 de agosto, siempre que se cumpla la condición sobre la TRM. El monto de USD 4.000 millones es un máximo autorizado, no una compra garantizada: la acumulación efectiva dependerá de la demanda por las opciones, del cumplimiento de las condiciones de ejercicio y de las decisiones de quienes las adquieran.

El antecedente más cercano es el programa implementado en 2024

Hace dos años, el Banco acumuló cerca de USD 1.500 millones mediante subastas mensuales de opciones put. Según la evaluación del Emisor, el mecanismo permitió cumplir prácticamente la totalidad del objetivo en diez meses, sin alteraciones relevantes en el funcionamiento del mercado cambiario ni en la implementación de la política monetaria.

Una de las particularidades del nuevo programa es que el Banco no pretende utilizarlo para modificar la tasa de cambio. Colombia mantiene un régimen de flexibilidad cambiaria y la decisión no busca fijar ni alcanzar un determinado precio del dólar. El objetivo es fortalecer las reservas y aprovechar, mediante las condiciones establecidas, momentos en los que exista una mayor disponibilidad de dólares en el mercado.

Tampoco significa un cambio en la política monetaria. Las compras de dólares inyectan pesos a la economía, pero el Banco puede retirar esa liquidez mediante sus instrumentos de manejo monetario, un proceso conocido como esterilización. De esta manera, la acumulación de reservas puede avanzar sin modificar las condiciones monetarias definidas por la Junta para conducir la inflación hacia su meta.

La decisión se produce además en un momento particular para el Banco y el Gobierno. La reunión de este 31 de julio fue la última en la que participó Germán Ávila como ministro de Hacienda. Al referirse al balance de su relación con la Junta, Ávila señaló que hubo “un escenario permanente de respeto y cordialidad en muchos casos” durante su participación en el Emisor.

💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.