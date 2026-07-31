El Banco de la República sorprende y deja sus tasas de interés sin cambios en julio

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Este viernes, la junta directiva del Banco de la República decidió dejar quietas sus tasas de interés, luego del alza por la que se decantó la junta directiva en junio de este año.

Con esta decisión, el indicador sigue en 12 %.

La determinación de la junta directiva se dio por mayoría, con cuatro codirectores votando a favor por la estabilidad y tres haciéndolo por subir las tasas en 50 puntos básicos.

La decisión estuvo en contravía de las expectativas de la mayoría de analistas consultados en sondeos como la Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo, que apuntaba a un alza de 50 puntos básicos.

En buena parte, la decisión de estabilidad en las tasas estuvo dada por el bajo nivel del dólar en Colombia. “La persistente apreciación del peso colombiano excede la de varias monedas comparables. Esta evolución de la tasa de cambio obedece a una combinación de factores de origen externo e interno, y contribuye a mitigar las presiones inflacionarias”, se lee en el comunicado oficial de la junta directiva.

Esta fue la última reunión en la que participó el ministro de Hacienda Germán Ávila, quien será reemplazado por Miguel Gómez, quien ejercerá el liderazgo de la cartera en la administración del presidente electo, Abelardo de la Espriella.

El atropellado camino de la inflación en Colombia

La inflación lleva meses arrojando mensajes preocupantes, a pesar de que el país ha mostrado buenos resultados en campos como el crecimiento económico y el desempleo, por ejemplo.

Si bien el Índice de los Precios al Consumidor (IPC) está en menos de la mitad de lo que se registró en la cima de su crecimiento pospandemia (13,34 % en marzo de 2023 vs. 6,14 % en junio de este año), los más recientes resultados muestran un panorama que no es tranquilizador.

En las cifras de junio se puede ver claramente que el IPC, en vez de registrar una tendencia hacia la baja (la meta del Banrep es de 3 %), va creciendo de forma sostenida.

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Según la información del DANE, la última vez que vimos una inflación en niveles similares fue en julio de 2024. En otras palabras, hemos perdido casi dos años en la pelea contra el crecimiento de los precios. Incluso las proyecciones del Gobierno dan por hecho que el IPC finalizará el año por encima de lo que se proyectaba a principios de año y superando también el nivel de cierre del indicador en 2025: el Marco Fiscal de Mediano Plazo marca una meta de inflación de 6 % para el próximo diciembre, prácticamente un punto entero de crecimiento en un año.

Las proyecciones de otros analistas ubican el IPC entre 6 % y 7 % para finales de 2026, por cierto.

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Un programa de acumulación de reservas internacionales

La Junta Directiva del Banco de la República también anunció este viernes un programa para acumular gradualmente hasta USD 4.000 millones en reservas internacionales, con el objetivo de fortalecer la liquidez externa del país y contar con un mayor respaldo ante eventuales choques provenientes de los mercados financieros internacionales.

Para hacerlo, el Emisor recurrirá a subastas mensuales de opciones put de acumulación. Estas podrán ejercerse únicamente cuando la Tasa Representativa del Mercado (TRM) se encuentre por debajo de su promedio móvil de los 20 días hábiles anteriores. Se trata de un mecanismo que el Banco ya utilizó en 2024, cuando acumuló cerca de USD 1.500 millones en reservas.

La primera subasta tendrá lugar el próximo 3 de agosto, con un cupo de hasta USD 400 millones. Las opciones adjudicadas podrán ejercerse entre el 4 y el 31 de agosto, siempre que se cumpla la condición establecida sobre la TRM. El banco aclaró que el programa tiene un carácter preventivo y que es compatible con la postura de política monetaria, por lo que utilizará los instrumentos necesarios para mantener la tasa de interés de corto plazo en línea con la tasa de intervención definida por la Junta.

¿Cuál es el papel de las tasas de interés en la economía?

El banco central de un país es conocido, entre otros términos, como el “banco de bancos” porque el Emisor les presta dinero a los demás actores del sistema financiero.

Entre otros factores, es por este papel que la tasa de referencia de política monetaria es clave para toda la economía: si el Emisor sube su tasa de interés, los demás bancos tendrán presión para prestarles a los ciudadanos y empresas a mayores tasas también.

El aumento de tasas tiene la intención teórica de encarecer los créditos, lo que a su vez influye en las decisiones de consumo de las personas: ante mayores tasas de interés, mejor no endeudarse para comprar esa moto, carro, casa.

Estas decisiones, colectivamente hablando, pueden ponerle un freno a la demanda, lo que a su vez puede terminar por bajar los precios de algunos bienes y, por ese camino, empujar hacia abajo la inflación. Sin embargo, el ministro de Hacienda ha cuestionado el rol de las tasas en el contexto actual porque, sostiene, el choque es de oferta y no de demanda.

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