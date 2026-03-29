Banco de la República decide sobre tasas: ¿hacia dónde apunta la decisión?

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La junta directiva del Banco de la República se reúne este martes para tomar decisiones sobre sus tasas de interés. Este es el segundo encuentro de este año, luego de la reunión de enero, que llegó con un alza que superó las expectativas de prácticamente todos los actores.

Para enero, la junta decidió, por mayoría, incrementar en 100 puntos básicos sus tasas de interés, llevándolas de 9,25 % a 10,25 %. La decisión marcó el primer punto de subida en los intereses que fija el Banrep desde abril de 2023, cuando empezó a ajustar las clavijas para contener el brote inflacionario pospandemia. También regresó las tasas a las fijadas en septiembre de 2024.

La decisión adoptada por la junta directiva del Banco de la República superó lo que la mayoría de analistas esperaba. Estos preveían un incremento de 50 puntos básicos, y no de 100, especialmente después de que el Gobierno anunciara un aumento histórico del 23 % en el salario mínimo para 2026.

La votación dentro del Banco no fue unánime: cuatro codirectores respaldaron el aumento aprobado, dos se inclinaron por una reducción de 50 puntos básicos y uno optó por mantener la tasa sin cambios.

Aunque desde hace varios meses la junta del Banrep no alcanza consensos totales, la magnitud de la división —con una mayoría clara y dos posturas prácticamente opuestas— resultó tan llamativa como preocupante.

José Antonio Ocampo, exministro de Hacienda, dijo en su momento en una entrevista con este diario que “en varios momentos del tiempo la junta no es unánime en sus decisiones”. Pero ante la votación del viernes reconoce: “No sé en qué momento ha habido una división tan profunda como esta”.

En el núcleo de la discusión aparecen dos tensiones clave: la inflación y el salario mínimo, al que la administración del presidente Gustavo Petro ahora denomina salario vital.

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¿Cómo se comporta la inflación en Colombia?

En febrero, la inflación se ubicó por debajo de las previsiones del mercado. El DANE reportó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) tuvo una variación anual de 5,29 %. Por su parte, la Encuesta Mensual de Expectativas del Banco de la República proyectaba un 5,49 %, mientras que la Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo estimaba un 5,52 %.

Aunque en febrero el IPC registró una desaceleración de seis puntos básicos frente a enero (cuando fue de 5,35 %), el nivel sigue siendo ligeramente superior al de hace un año (5,28 %).

En términos mensuales —comparando febrero con enero— la variación fue de 1,08 %.

Si bien los resultados de febrero ofrecieron señales positivas, aún existen riesgos al alza, como advirtió en su momento Luis Fernando Mejía, CEO de Lumen Economic Intelligence y exdirector ejecutivo de Fedesarrollo.

Cabe señalar que esta medición se realizó antes de que Estados Unidos e Israel movilizaran fuerzas contra Irán, situación que impulsó incrementos en los precios internacionales del petróleo, el gas y diversas materias primas, incluidas sustancias clave para fertilizantes y otros insumos agrícolas.

Aunque gran parte de los alimentos que consumen los colombianos se produce localmente, los insumos agropecuarios dependen en gran medida del mercado internacional. Estos representan entre el 15 % y el 30 % de los costos de producción de un cultivo, y su uso por hectárea oscila entre 600 y 4.000 kilogramos, según Manuel Iván Gómez, profesor de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Colombia.

La dependencia de importaciones —2,127 millones de toneladas en 2024, equivalentes a cerca del 75 % de la demanda— implica riesgos, pues cualquier interrupción en la cadena de suministro internacional puede afectar la agricultura nacional, como advierte Gómez.

Aunque la mayoría de estos insumos proviene de Rusia, China y Norteamérica, cualquier alteración impacta todo el mercado, dado que opera como un sistema integrado.

De hecho, los precios ya reflejan los efectos de las disrupciones en el transporte marítimo. La urea ha aumentado más de un 30 % y ha alcanzado niveles no vistos desde el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania, según Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC).

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Para este punto, las proyecciones de analistas indican que la inflación se acelerará para marzo y podría estar alrededor de 5,46 %, según la Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo De concretarse el estimado, este resultado estaría por encima de la medición de hace un año, pero también marcaría el punto más alto en el indicador en casi seis meses, devolviéndonos a terrenos que no se veían desde octubre de 2025.

Las perspectivas de analistas consultados en este sondeo ubican el IPC para finales de año en 6,24 %, mientras que el Gobierno proyecta una inflación final de 5,8 %, según los datos presentados en el Plan Financiero. En sus estimaciones anteriores (Marco Fiscal de Mediano Plazo), la inflación de 2026 llegaba a 3,2 %; esto fue antes del aumento de 23 % en el salario mínimo.

Las perspectivas de las tasas de interés

Con este escenario en mente, las proyecciones más recientes apuntan hacia una nueva alza en las tasas del Banco de la Republica.

De acuerdo con los analistas consultados en la encuesta de Fedesarrollo, la junta directiva llevaría el indicador a 11 %, un aumento de 75 puntos básicos.

Esta es la misma expectativa que expresó el promedio de analistas consultados en el propio sondeo del Banrep.

En ambas encuestas los analistas esperan que 2026 finalice con tasas de 11,75 %.

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