Banco Mundial prevé que Colombia crecerá menos en 2026 que en 2025

Para Colombia, el Banco Mundial estima un crecimiento de 2,3 % en 2026, frente al 2,6 % en 2025, una décima por encima de ese promedio regional. Para los dos años siguientes, el organismo prevé que la economía avance 2,6 % en 2027 y 2,5 % en 2028. El informe indica que el…

El Banco Mundial publicó este martes 6 de octubre su informe Panorama económico de América Latina y el Caribe, y en él Colombia aparece con un crecimiento menor al del año pasado. Para la región en conjunto, el organismo proyecta 2,2 % en 2026, frente a 2,4 % en 2025.

Para Colombia, el Banco Mundial estima un crecimiento de 2,3 % en 2026, frente al 2,6 % en 2025, una décima por encima de ese promedio regional. Para los dos años siguientes, el organismo prevé que la economía avance 2,6 % en 2027 y 2,5 % en 2028. El informe indica que el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) colombiano se moderará en un contexto en el que el terremoto del 10 de agosto agrava las presiones fiscales existentes y en medio de una inflación persistente. El consumo sigue respaldando la actividad económica del país, según el Banco Mundial.

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Guyana es el país con la mayor proyección de crecimiento en 2026, con 23,7 %: el informe habla de expansiones impulsadas por el petróleo en ese país y en Surinam. En el otro extremo, Bolivia tiene la cifra más baja (-2,8 %), seguida de Haití (-1,5 %), Jamaica (-0,8 %) y Trinidad y Tobago (-0,2 %), las únicas cuatro economías con contracción prevista para este año.

Las previsiones de crecimiento para América Latina

Según el informe, se prevé que la mayoría de las economías de América Latina vuelvan a ubicar la inflación dentro de los rangos objetivo, o cerca de ellos, en 2026 y 2027. En Colombia, en cambio, se espera que se mantenga por encima de la meta del Banco de la República (del 3 %) en los horizontes de proyección, de ahí que el Emisor adoptara una política monetaria restrictiva (elevando tasas al 12,25 % en la decisión del Banrep de septiembre).

El documento también registra una apreciación significativa de la moneda colombiana, con datos hasta agosto de 2026. Según el Banco Mundial, refleja una confluencia de factores, entre ellos un alto diferencial de tasas de interés y cambios en las expectativas sobre la transición política.

El Banco Mundial describe el crecimiento de la región como "resiliente", pero no como un reflejo de su verdadero potencial. Según el informe, ese desempeño responde a un equilibrio de políticas restringido, condicionado por una inflación persistente, un espacio fiscal limitado y altos costos de endeudamiento. Detrás del promedio, las trayectorias de los países divergen: los que han tomado decisiones de política sólidas y duraderas están obteniendo más crecimiento, más inversión y mayor confianza de los mercados. Se prevé además que el PIB per cápita apenas crezca en 2026, es decir, que el ingreso del habitante promedio casi no aumente.

A favor, la región se beneficia de volúmenes de exportación resilientes y de nuevos acuerdos comerciales. En contra, la incertidumbre de políticas, externa e interna, contrarresta esas oportunidades, mientras que la informalidad laboral generalizada, los déficits de capital humano y las vulnerabilidades climáticas siguen obstaculizando la reducción de la pobreza y limitando la demanda privada.

El informe dedica su segundo capítulo a la inteligencia artificial como posible catalizador del desarrollo. Destaca la "IA a pequeña escala", herramientas específicas, sencillas y de bajo costo que resuelven problemas locales concretos, y plantea que aprovecharla para ganar productividad exige desarrollar capacidades de absorción, no costosos modelos de frontera. Sobre Colombia, señala que su adopción de IA supera la que se esperaría por su nivel de ingresos, igual que en Costa Rica, aunque eso no se traduce de forma automática en productividad de las empresas. También cita simulaciones de la OCDE según las cuales el ingreso real per cápita de México y Colombia podría ser entre 0,3 % y 2,0 % más alto en 10 años que sin la IA.

Estos son las estimaciones de 2026 y los pronósticos para 2027 del Banco Mundial para las 29 economías de la región:

País 2025 2026 2027 Argentina 4,5 2,1 3,0 Bahamas 3,8 3,0 2,5 Barbados 2,7 2,0 2,5 Belice 2,6 2,4 2,2 Bolivia -1,6 -2,8 -1,4 Brasil 2,3 2,1 1,7 Chile 2,5 0,8 3,0 Colombia 2,6 2,3 2,6 Costa Rica 4,5 3,3 3,5 Dominica 4,5 3,0 2,7 Ecuador 3,7 2,8 2,0 El Salvador 3,9 4,5 3,9 Granada 4,9 3,3 3,0 Guatemala 4,3 3,7 3,8 Guyana 19,3 23,7 18,7 Haití -2,7 -1,5 0,2 Honduras 3,8 3,4 3,7 Jamaica 0,2 -0,8 3,0 México 0,5 1,4 1,8 Nicaragua 4,9 3,6 3,2 Panamá 4,4 4,2 4,1 Paraguay 6,6 4,7 4,1 Perú 3,4 3,2 3,0 República Dominicana 2,1 4,7 4,4 San Vicente y las Granadinas 3,7 2,6 2,6 Santa Lucía -0,6 1,1 2,1 Surinam 2,7 3,9 4,6 Trinidad y Tobago -0,5 -0,2 2,5 Uruguay 1,8 1,2 1,8

El informe proyecta que Argentina crezca tres años consecutivos, de 2025 a 2027, por primera vez en casi dos décadas; El Salvador y Paraguay mantienen un desempeño superior al promedio, y Panamá y República Dominicana, un crecimiento sólido. Brasil y México, las dos economías más grandes, avanzan a un ritmo igual o inferior al promedio regional, limitadas por condiciones monetarias restrictivas, incertidumbre de políticas y un menor impulso de la inversión pública.

Los riesgos, según el informe, siguen sesgados a la baja. La volatilidad de los precios de la energía, ligada al conflicto en Medio Oriente, podría detener la desinflación y mantener cautelosos a los bancos centrales. Y fenómeno de El Niño, que según el informe se intensifica rápidamente y podría alcanzar su punto máximo a fines de 2026, podría interrumpir la producción y hacer subir los precios de los alimentos y la energía.

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