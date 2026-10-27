De la Espriella ganó la presidencia con la promesa de romper vínculos con los partidos tradicionales y con la política transaccional que habitualmente sostiene las coaliciones de gobierno en Colombia. Ahora necesita de esos mismos partidos para aprobar un paquete de…

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, enfrenta su primera gran prueba en el Congreso mientras busca respaldo para profundos recortes del gasto que permitan tranquilizar a los inversionistas y allanar el camino para un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

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Batalla por el ajuste fiscal pone a prueba la influencia de De la Espriella en el Congreso

De la Espriella ganó la presidencia con la promesa de romper vínculos con los partidos tradicionales y con la política transaccional que habitualmente sostiene las coaliciones de gobierno en Colombia. Ahora necesita de esos mismos partidos para aprobar un paquete de medidas destinado a enfrentar el déficit fiscal más amplio en décadas, que, según el gobierno, será presentado al Congreso esta semana.

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El desafío se volvió más difícil este mes, cuando De la Espriella destituyó al ministro del Interior, Rodrigo Lara, un constructor de consensos encargado de sacar adelante la agenda del gobierno en el Congreso. Lara salió del cargo después de que un error de procedimiento en la aprobación del presupuesto de 2027 obligara al gobierno a expedir el plan de gastos por decreto.

En Colombia, el ministro del Interior es el principal enlace político del gobierno con el Congreso. El reemplazo de Lara, Alejandro Ordóñez, es un conservador religioso cuya trayectoria de disputas ideológicas podría dificultar la construcción de una coalición justo cuando el gobierno necesita votos para aprobar recortes del gasto potencialmente impopulares.

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“Se necesita un ministro del Interior que genere puentes, que busque crear acuerdos, que facilite el diálogo, y no estoy seguro de que el doctor Alejandro Ordóñez vaya facilitarlo”, dijo Andrés Forero, senador del conservador partido Centro Democrático, que en general respalda al gobierno.

Hay mucho en juego para los inversionistas. De la Espriella busca el respaldo del Congreso para un ajuste fiscal equivalente a más del 2% del producto interno bruto el próximo año. El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, ha dicho que, sin ese ajuste, el déficit superaría el 9% del PIB.

La “ley de rescate”, como la llama De la Espriella, se basa en recortes del gasto en lugar de aumentos de impuestos. El gobierno también planea recurrir a prestamistas multilaterales y espera que el ajuste permita reducir los cerca de USD 28.000 millones de endeudamiento externo presupuestados para el próximo año.

Ordóñez ha adoptado posiciones polémicas que lo han enfrentado con un amplio número de congresistas, especialmente de izquierda y de centro. Se ha opuesto al matrimonio entre personas del mismo sexo y a la ampliación de los derechos LGBT, y en una ocasión describió el aborto como un “cruel y silencioso holocausto contemporáneo”. También reconoció haber participado durante su juventud en ceremonias de quema de libros de autores cuyas obras eran consideradas inmorales.

Es poco probable que la ley de rescate sea suficiente, lo que obligaría al gobierno a buscar ingresos adicionales el próximo año en una batalla potencialmente más difícil en el Congreso, según Pedro Viveros, consultor político con sede en Bogotá.

“El problema fiscal es tan grave que es probable que el Congreso respalde el ajuste del gobierno”, dijo Viveros. “Sin embargo, dudo que los congresistas apoyen aumentos de impuestos”.

Los activos colombianos se valorizaron después de la elección de De la Espriella ante las apuestas de los inversionistas de que restablecería la disciplina fiscal. Sin embargo, desde entonces los bonos del Gobierno han devuelto gran parte de esas ganancias, una señal de que los inversionistas están cada vez menos dispuestos a dar por hecho que el ajuste se concretará.

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