BCE mejora pronóstico de crecimiento para 2025: así va la economía de la eurozona

El Banco Central Europeo (BCE) mantuvo los tipos de interés en el 2 % por segundo mes consecutivo y considera que son adecuados en ese nivel porque la inflación se va a estabilizar en torno al 2 % a medio plazo, por lo que no los bajará más, a no ser que la situación cambie mucho.

Lagarde dijo en una rueda de prensa que “el proceso desinflacionario ha concluido” y que la entidad está en un “buen lugar”.

El Consejo de Gobierno mantuvo inalterado el precio del crédito porque “la inflación se sitúa actualmente en torno al objetivo del 2 % a medio plazo” y su valoración sobre las perspectivas de inflación se mantiene prácticamente sin cambios, dijo el BCE.

El BCE orienta los tipos de interés a corto plazo con el tipo de interés a los de depósitos de los bancos, mientras retira el exceso de liquidez en el mercado y reduce su balance.

La entidad prevé que la inflación se mantenga estable a medio plazo y pronostica un crecimiento algo más elevado este año, como reflejan sus nuevas proyecciones macroeconómicas.

La economía de la eurozona

Además, el BCE actualizó las proyecciones económicas. La entidad prevé ahora una inflación general del 2,1 % en 2025 (2 % en las proyecciones de junio), del 1,7 % en 2026 (1,6 %) y del 1,9 % en 2027 (2 %).

La zona del euro crecería un 1,2 % en 2025 (0,9 % previsto en junio), un 1,0 % en 2026 (1,1 %) y un 1,3 % en 2027 (sin variación).

Lagarde reiteró que el BCE tomará las decisiones sobre los tipos de interés en cada reunión según los datos económicos.

“El Consejo de Gobierno no se compromete de antemano con ninguna senda concreta de tipos”, añade el comunicado publicado tras la reunión.

Mercados de deuda soberana:

Lagarde dijo también que “los mercados de deuda soberana funcionan de forma ordenada” en este momento al ser preguntada por la situación de Francia y la subida de su prima de riesgo.

Por ello dejó entrever que el BCE considera que esa subida no es exagerada y no es necesario intervenir en este momento en el mercado y comprar deuda soberana de Francia para frenar la subida.

La presidenta del BCE considera que la institución tiene ahora las herramientas necesarias para lograr que los tipos de interés se mantengan en un nivel similar en todos los países de la zona del euro, pero instó a Francia a reducir su déficit.

Francia afronta una crisis política debido al rechazo a los ajustes en su presupuesto, que tiene un déficit en torno al 5 % desde 2010.

El rechazo a los recortes presupuestarios de 44.000 millones de euros causó esta semana la caída del Gobierno de François Bayrou, sustituido por el ministro de Defensa, Sébastien Lecornu.

Lagarde dijo que es esencial aplicar las reformas propuestas por su antecesor, Mario Draghi, para mejorar la competitividad de la zona del euro y asegurar finanzas públicas sostenibles en el llamado informe Draghi, publicado hace un año.

Las deudas de los países:

Francia tiene una deuda de 3,5 billones de euros, Italia de 3,1 billones de euros y Alemania de 2,8 billones de euros.

Por ello sube la prima de riesgo de Francia, que supera a la de Italia y se sitúa ahora como la peor de la eurozona.

La rentabilidad de la deuda francesa y la italiana se sitúan cerca del 3,5 %.

