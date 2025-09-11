Sube la inflación en Estados Unidos en agosto: ¿qué implica para su economía?

Imagen de referencia. Foto: EFE - CJ GUNTHER

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La inflación subyacente de Estados Unidos aumentó en agosto, como se esperaba.

El índice básico de precios al consumidor (IPC), excluyendo las categorías de alimentos y energía, a menudo volátiles, aumentó un 0,3 % con respecto a julio, según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales publicados el jueves.

Al incorporar estos componentes, el IPC general subió un 0,4 %, su mayor aumento desde principios de año.

Así lucen los resultados del país, en comparación con lo esperado:

IPC mensual +0,4 % +0,3 % IPC básico mensual +0,3 % +0,3 % IPC interanual +2,9 % +2,9 % IPC básico interanual +3,1 % +3,1 %

Los precios de los bienes, excluyendo alimentos y energía, se aceleraron. Esto reflejó aumentos en los precios de autos nuevos y usados, ropa y electrodomésticos.

Dentro del sector servicios, las tarifas aéreas experimentaron su mayor aumento en más de tres años. Varios gastos domésticos también repuntaron, como comestibles, gasolina, electricidad y reparaciones de automóviles.

¿Por qué subió la inflación?

El informe sugiere que la inflación persiste.

Los aranceles globales del presidente Donald Trump están afectando los precios de algunos bienes, mientras que los continuos aumentos en los costos de los servicios podrían ejercer una presión más constante sobre la inflación general.

Uno de los principales impulsores de la inflación en los últimos años ha sido el precio de la vivienda, la categoría más importante dentro del sector servicios.

Los precios de la vivienda subieron un 0,4 %, el mayor incremento desde principios de año, lo que refleja el aumento tanto en los alquileres como en las estancias hoteleras, el mayor incremento desde noviembre.

Otro indicador relevante, que excluye vivienda y energía, se redujo ligeramente por las caídas en salud, ocio y alquiler de automóviles.

Esta medida, conocida como índice de precios del gasto en consumo personal (PCE), no otorga tanta importancia a la vivienda como el IPC.

El impacto de la inflación

Pese a los resultados, se espera ampliamente que los funcionarios de la Reserva Federal (Fed, por su sigla en inglés) recorten las tasas de interés por primera vez este año en su reunión de la próxima semana, tras una serie de débiles datos de empleo.

Sin embargo, una inflación firme, de mantenerse, podría complicar el camino hacia reducciones adicionales en reuniones posteriores. Porque en últimas, la función de los bancos centrales de los países es controlar la inflación mediante la definición de las tasas de interés.

Los operadores prevén que la Fed también recorte los tipos de interés dos veces más este año.

Desde el banco han enfatizado la importancia de considerar el PCE al evaluar la trayectoria general de la inflación, lo calculan con base en un índice separado.

Los banqueros centrales también prestan mucha atención al crecimiento salarial, ya que puede ayudar a determinar las expectativas de gasto del consumidor, el principal motor de la economía.

Un informe independiente publicado el jueves, que combina las cifras de inflación con datos salariales recientes, mostró que el salario medio real por hora aumentó un 0,7 % con respecto al año anterior, su nivel más bajo en más de un año.

Otro comunicado mostró que las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en EE. UU. aumentaron la semana pasada a su nivel más alto en casi cuatro años.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.