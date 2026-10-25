Brasil vota con una economía de USD 2,26 billones en juego: lo que significa para Colombia

Para tener un poco claras las proporciones, el PIB de Colombia en 2025 (en términos nominales), sumó USD 438.121 millones, de acuerdo con cifras del Fondo Monetario Internacional (FMI). Brasil, por su parte, llegó a USD 2,26 billones. Junto con…

En las elecciones de Brasil de este domingo se juegan no sólo las obvias cartas políticas, con una clara división entre izquierda y derecha encarnada en los dos candidatos (Lula y el hijo de Bolsonaro), sino el devenir de la principal economía del continente y uno de los pesos pesados a nivel global.

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Para tener un poco claras las proporciones, el PIB de Colombia en 2025 (en términos nominales), sumó USD 438.121 millones, de acuerdo con cifras del Fondo Monetario Internacional (FMI). Brasil, por su parte, llegó a USD 2,26 billones. Junto con México fue la única economía de la región en superar el billón de dólares y supera ampliamente los resultados mexicanos, que se ubicaron en USD 1,8 billones.

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En 2025, las exportaciones brasileñas registraron un total de USD 348.700 millones, de acuerdo con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo colombiano. En otras palabras, sólo las ventas externas de ese país se acercaron mucho a la producción completa de Colombia y superaron el PIB nominal de Chile para ese año (USD 347.174 millones, en valor nominal, según el FMI).

Esto ayuda a entender un poco el tamaño de las jugadas económicas que se juegan en el tablero electoral de este domingo en Brasil, pero también habla elocuentemente sobre el sector exportador brasileño, que representa el principal músculo económico del país.

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La economía brasileña ha logrado una diversificación productiva, así como un elevado nivel de industrialización, que hoy le permite tener una balanza comercial positiva: exporta más de lo que importa (USD 293.300 millones en importaciones para 2025, Mincomercio). Y esto, en general, no es poca cosa. Pero es una jugada más difícil de lograr cuando se cuenta con una población que supera los 200 millones de habitantes, que bien podría ser un motor imponente de demanda interna (algo que podría inclinar la balanza a favor de las importaciones, como sí sucede en Colombia, por ejemplo).

Lo que está en juego en las elecciones brasileñas

Flávio Bolsonaro y el presidente Luiz Inácio Lula da Silva se enfrentarán este domingo en las urnas para definir quién de los dos será el nuevo mandatario de Brasil. A esta segunda vuelta llegan empatados, según los más recientes datos revelados por Datafolha. Así las cosas, ambos cuentan con el 50 % de los votos válidos: el senador con el 50,47 % frente al 49,53 % del líder de los trabajadores. Estos datos son resultado del sondeo realizado esta semana, entre el martes 20 y el jueves 22 de octubre.

Brasil vivió una última semana intensa: se aprobó la reducción de la semana laboral de 44 a 40 horas, que fue una promesa de Lula. Luego, ambos candidatos participaron en un debate que se caracterizó más por los insultos que por las propuestas. Se refirieron entre ambos como "payaso", "corrupto", "malandro" y "mentiroso". La prensa local informó que la grosería y la tensión que marcaron el evento dejaron sin nada al votante indeciso. Reinaron la agresividad y la falta de propuestas claras.

Desde la victoria de Bolsonaro en la primera vuelta, la izquierda salió a las calles y buscó contrarrestar el dominio de la derecha en las redes sociales, movilizando los 8,8 millones de seguidores del "Ejército de Lula", un canal de WhatsApp. El mandatario, de casi 81 años, busca la "virada", como llaman los brasileños a una remontada en el fútbol. Entretanto, como se lee en la agencia AFP, su contrincante teje alianzas y se dice confiado en sumar a Brasil a la ola conservadora que recorre América Latina.

Un país abierto al mundo, pero especialmente a China

El principal socio comercial de Brasil es China, el principal comprador de sus productos agrícolas (especialmente soya) y de petróleo. Para 2025, las ventas brasileñas hacia el mercado chino sumaron poco más de USD 100.000 millones; en segundo lugar se ubicó EE.UU., con exportaciones por USD 38.104 millones.

Esto le ha permitido a Brasil resistir, de cierta forma, las presiones geopolíticas (directas e indirectas) que ha ejercido el gobierno de Donald Trump vía aranceles; en el caso de Brasil las medidas no sólo han estado guiadas por política comercial, sino casi que por capricho (e injerencia) del propio Trump.

En el top 3 de los productos brasileños que se venden en los mercados internacionales se cuenta el petróleo, la soya y el hierro. Pero en la lista también aparecen otras materias primas, como café y maíz, así como bienes industriales, como las tortas de soya o los automóviles.

De hecho, los vehículos (personas y carga) son el primer y tercer lugar en la lista de los bienes brasileños que entran a Colombia; en segundo lugar está el café, por extraño que parezca.

Entre enero y agosto de este año, de acuerdo con datos de Analdex, las exportaciones colombianas hacia Brasil han crecido 22,1 %, sumando USD 1.451 millones; para 2025 la cifra total llegó a USD 1.895 millones.

El gremio argumenta que, si se aprovechara el potencial total de esa relación comercial, se le podría sumar a los totales de hoy un extra de USD 1.600 millones. En otras palabras, estaríamos hablando de cerca del doble en ventas hacia el mercado brasileño.

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“Brasil debe ocupar un lugar prioritario en la estrategia de diversificación de las exportaciones colombianas. Su tamaño y la diversidad de su demanda ofrecen oportunidades para ampliar nuestra oferta y vincular más empresas colombianas a sus cadenas de producción y distribución”, dice Santiago Pardo Salguero, nuevo presidente ejecutivo de Analdex.

Brasil es interesante no sólo por su enorme mercado interno (recordemos, una población de más de 200 millones), sino porque ya es el tercer destino de las exportaciones no minero energéticas de Colombia, un renglón clave en la diversificación productiva y exportadora del país. Entre enero y agosto, el envío de este tipo de bienes colombianos hacia Brasil creció casi 22 %, según Analdex.

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Del potencial extra de USD 1.600 millones en exportaciones a Brasil, Analdex (con cifras del Centro de Comercio Internacional, ITC), destaca que la mitad se encuentra en renglones como productos químicos, farmacéuticos, metalmecánicos y agroindustriales.

“El mayor reto está en los insecticidas, fungicidas, herbicidas y productos similares: Colombia exporta hoy USD 144 millones a Brasil, frente a un potencial de USD 458 millones, según el ITC”, señaló Analdex a través de un comunicado.

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El voto brasileño se cuenta esta noche, pero la cuenta que le interesa a Colombia es otra: ¿cuánto de un mercado que importa cerca de USD 300.000 millones al año está dispuesto a conquistar un país que hoy le vende menos de 1 %?

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