Caen los precios del cacao en el mundo: ¿por qué sigue siendo tan caro el chocolate?

Imagen de referencia. Foto: AFP - MARCOS PIN

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Los futuros del cacao casi se triplicaron el año pasado, lo que afectó a los fabricantes, quienes a su vez subieron los precios del chocolate. Todavía están procesando los granos que compraron en el punto álgido del repunte. También han implementado cambios en las recetas que son difíciles de revertir.

Los productores y analistas prevén que el cacao más barato comenzará a llegar a los supermercados recién en la segunda mitad del próximo año, e incluso eso es incierto. Esto significa que los hogares, ya agobiados por productos más caros, en el mundo, tendrán que seguir sopesando si el chocolate sigue siendo un capricho asequible.

“Los precios que maneja actualmente la industria del chocolate son muy altos y dolorosos”, dijo Jonathan Parkman, jefe de ventas agrícolas de la correduría de materias primas Marex Group en Londres. “Nos llevará bastante tiempo superar esto”.

El precio del cacao se disparó hasta alcanzar un récord de casi 13.000 dólares por tonelada el año pasado, debido a que las enfermedades y las condiciones climáticas extremas devastaron los cultivos en Costa de Marfil y Ghana, países que suministran más de la mitad del cacao mundial.

Sin embargo, los precios se desplomaron a medida que mejoraban las perspectivas de cosecha, se debilitaba la demanda y se disipaban algunas preocupaciones sobre una escasez prolongada. Han bajado alrededor del 50 % este año, encaminándose hacia la caída anual más pronunciada desde que comenzaron los registros en 1960.

El auge dejó una profunda huella en la industria, desde los gigantes de la alimentación envasada hasta los pequeños chocolateros artesanales de Europa y Estados Unidos, luchando por conseguir suficiente cacao y equilibrar los costos con las ganancias. Algunos se vieron obligados a luchar por sobrevivir.

No se apresurarán a recortar los precios minoristas.

Lambertz, una de las pastelerías más antiguas de Alemania, tiene suficientes reservas de cacao para casi mediados de 2026, tras adquirirlas cuando los precios estaban altos, según su propietario, Hermann Bühlbecker, quien lleva cinco décadas en la empresa. “Que yo recuerde, nunca ha habido una explosión de precios tan grande”, afirmó.

La empresa familiar, conocida como Aachener Printen- und Schokoladenfabrik Henry Lambertz GmbH, elabora galletas y pan de jengibre glaseado con chocolate, un popular manjar navideño. El aprovisionamiento de cacao, un producto de alto costo, supuso unos 150 millones de euros (176 millones de dólares) en costos anuales adicionales, el equivalente a una quinta parte de los ingresos del año anterior.

Como muchos otros, Lambertz tuvo que trasladar los costos a los consumidores y aceptar una pérdida en el volumen de ventas.

Los productores ahora intentan recuperar parte de la pérdida de ingresos y márgenes, según Scott Amoye, vicepresidente de materias primas de la chocolatera californiana Guittard Chocolate Co., cuyos clientes incluyen panaderos y confiteros. “Podríamos atravesar un período significativo en 2026 antes de ver una mejora en los precios”, afirmó.

Algunos de los mayores fabricantes de chocolate se abstienen de anunciar cambios, alegando la volatilidad del mercado del cacao. Nestlé SA, fabricante de Kit Kat, afirmó que, si bien las recientes fluctuaciones de precios eran alentadoras, aún es prematuro comentar sobre cambios específicos.

Hershey Co., fabricante de las Reese’s Peanut Butter Cups, preveía que se produciría cierta “deflación” a medida que se acentuara 2026, según declaró el director financiero, Steve Voskuil, en una conferencia telefónica sobre resultados en octubre. Tienen buenas razones para ser cautelosos.

Si bien los futuros del cacao cayeron por debajo de los 5.000 dólares por tonelada en noviembre, ahora rondan los 6.000 dólares en Nueva York, ya que los operadores consideran la disminución de las expectativas de un gran superávit esta temporada. Los analistas de Rabobank y Citigroup Inc. han recortado sus estimaciones en las últimas semanas.

El suministro de África occidental sigue siendo precario y los pequeños agricultores de la región padecen una escasez crónica de fondos y carecen de acceso suficiente a fertilizantes, plántulas resistentes a las enfermedades y herramientas que ayuden a hacer frente al cambio climático.

“Los desafíos estructurales a largo plazo no se han resuelto”, declaró Peter Feld, director ejecutivo de Barry Callebaut AG, en la conferencia telefónica con analistas del mes pasado. “El cultivo de cacao en África Occidental se enfrenta a un déficit crónico de inversión. El chocolate ha sido demasiado barato durante demasiado tiempo”.

El mayor fabricante de chocolate a granel del mundo busca expandir su división de alternativas al cacao, a la vez que explora innovaciones para proteger su negocio de la persistente volatilidad del cacao. También considera separar su unidad de molienda de cacao del resto del negocio.

En todo el mundo del chocolate, los productores han encontrado formas de lidiar con esa volatilidad modificando las recetas para reducir el contenido de cacao o reduciendo el tamaño de las porciones.

En Alemania, las populares tabletas de chocolate Milka con envoltorio morado son ahora un 10 % más ligeras, incluso después de que su fabricante, Mondelez International Inc., subiera los precios aproximadamente una cuarta parte, según un estudio del Centro de Atención al Consumidor de Hamburgo. En el Reino Unido, tabletas clásicas como Toffee Crisp de Nestlé y Penguins de McVitie ya no pueden llamarse “chocolate” después de que sus fabricantes redujeran la manteca de cacao en favor de aceites vegetales más económicos.

Revertir los cambios de recetas no es fácil, lo que significa que estos cambios se mantendrán durante más tiempo.

Por ahora, es más probable que haya descuentos promocionales temporales que rebajas de precios, según Allyson Myers, vicepresidenta de ventas y marketing de Lake Champlain Chocolates, con sede en Vermont. “Probablemente no podamos devolverlo todo”, dijo.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.