Rescate de la Cooperativa de Caficultores de Andes: el Gobierno ya firmó el acuerdo

Los problemas de la Cooperativa de Caficultores del Municipio de Andes, Antioquia, (Cooperandes) comenzaron en 2020 cuando fue intervenida. Posteriormente, en marzo de 2022, la Supersolidaria decidió liquidarla.

Sin embargo, tras un proceso de diálogo y negociación con acreedores liderado por el gobierno, Cooperandes entró en un proceso de intervención mediante un acuerdo cuyo único fin era salvarla.

Ahora puede volver a prestarle servicios a los cafeteros del suroeste antioqueño de seis municipios en los que tiene casi 4.000 asociados. Se trata de Andes, Betania, Ciudad Bolívar, Jardín, Hispania y Carmen de Atrato.

El 73 % de los asociados son pequeños productores que se ven beneficiados de la garantía de producción, acopio y comercialización de su café, uno de los de mejor calidad en el país y el mundo.

Cooperandes es una de las más antiguas e importantes de Colombia con más de seis décadas de historia. En su momento, llegó a ser la empresa que más generaba empleo en el municipio de Andes, con más de 300 cupos directos y 500 indirectos vinculados a sus operaciones.

Sumado a eso, fue un regulador natural del precio del café en esta zona del país; su presencia evitaba abusos de los intermediarios y mantenía estándares de compra.

¿Cómo se rescató la cooperativa?

En noviembre de 2025, el Comité Nacional de Cafeteros, presidido por el Ministerio de Hacienda (e integrado por los ministerios de Agricultura, Comercio y Planeación Nacional y la Federación Nacional de Cafeteros), autorizó al Fondo Nacional del Café suscribir el acuerdo que permite la recuperación de Cooperandes.

Además, el Gobierno firmó un acuerdo, en cabeza del Ministerio de Agricultura, la Superintendencia de Economía Solidaria y el Departamento Nacional de Planeación.

Durante la firma en Andes, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino Villegas indicó que es el cooperativismo y la organización campesina y caficultora es la que permite el avance real de la Reforma Agraria y consolidar la agricultura campesina, familiar y comunitaria como gran referente transformador del campo.

“Estamos acá para acompañar e impulsar que esta cooperativa recupere la confianza de todas las personas que, en el suroeste antioqueño, siembran sus sueños con el café y encuentran en la economía solidaria el futuro para sus hijos”, expresó la jefa de la cartera agropecuaria. Y añadió que llega el cambio climático y hay que fertilizar, renovar, pero también avanzar para que la economía cafetera siga creciendo.

En el evento, además, Martha Osorio, asociada de Cooperandes, expresó su alegría por este proceso de recuperación y salvaguarda de la cooperativa.

