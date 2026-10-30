Gracias a esta alianza, "Canadá y la UE estarán mejor equipados para afrontar los desafíos mundiales comunes", indica.

Los dos socios están construyendo una "Alianza para el Futuro para crear un espacio común de prosperidad y seguridad económica", según una declaración conjunta publicada al cierre de la reunión.

Canadá y la Unión Europea lanzaron el viernes una nueva "alianza" con la firma de acuerdos sobre Ucrania, minerales críticos y la inteligencia artificial (IA), entre otros asuntos, al término de una cumbre de dos días en Montreal.

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Canadá y la Unión Europea sellan una alianza para reforzar su cooperación económica

Esta alianza es sinónimo de "soberanía", de "mayor resiliencia" y debe permitir a los dos socios "resistir juntos a los choques" en un mundo dominado por las superpotencias Estados Unidos y China, declaró el primer ministro canadiense, Mark Carney.

Asimismo, Canadá indicó que aportará al préstamo de apoyo del bloque europeo para Ucrania valorado en 100.000 millones de dólares, en un fuerte gesto de apoyo.

La UE y Canadá se han acercado mucho más desde el regreso al poder en 2025 del presidente estadounidense, Donald Trump, con quien sostienen tormentosas relaciones.

Pero la cumbre celebrada el jueves y el viernes en Montreal les permitió ir mucho más lejos al construir "la asociación más estrecha, más profunda y más sólida jamás concluida entre la Unión Europea y un país no europeo", insistió el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa.

"Canadá es, con diferencia, el país más europeo entre los países no europeos", agregó.

Previo al comienzo de la cumbre, la jefa del bloque europeo, Ursula von der Leyen, aseguró que buscaba una relación "al más alto nivel" con Canadá.

La UE y Canadá firmaron una serie de acuerdos para ampliar su cooperación a varios sectores estratégicos, desde la IA hasta los minerales críticos.

El subsuelo canadiense rebosa precisamente de esos minerales que la industria europea, dependiente de China, necesita de forma vital, en particular para la fabricación de baterías de autos eléctricos o aerogeneradores.

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