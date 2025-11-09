Censo Económico Nacional: los resultados se publicarán este 11 de noviembre

Imagen de referencia. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

Por primera vez en mucho tiempo, podremos ver cuál es la realidad del aparato productivo del país. Este martes 11 de noviembre se publicarán los primeros resultados del Censo Económico Nacional Urbano 2024 elaborado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

¿Qué es el Censo Económico Nacional?

Esta investigación estadística se encarga de recolectar, procesar y analizar la información de las unidades económicas urbanas del país. Dentro de ellas se encuentran actividades de industria, comercio, servicios, construcción, transporte, administración pública y economía popular, entre otras.

La gran diferencia de este censo en específico, está en la utilización de herramientas que permiten tener una visión mucho más precisa sobre el panorama productivo del país.

“Todo este proceso, desde el primer dato recolectado hasta el último análisis, es un paso firme hacia un objetivo más grande: poner la información al servicio de todas y todos, porque los censos no son para guardar en archivos, son brújulas que orientan decisiones, políticas y sueños colectivos”, manifestó la directora del DANE Piedad Urdinola a Valora Analitik.

Según Urdinola, este estudio permitirá tener una radiografía detallada de la economía urbana por primera vez en 30 años.

El censo abarca el tamaño y la cantidad de empresas que existen en Colombia, los sectores en los que se ubican, el tipo de actividades económicas que tienen, los ingresos con los que cuentan y el nivel de formalidad en el que se encuentran.

Durante meses, más de 8.000 trabajadores y trabajadoras del DANE visitaron cada unidad económica visible del país recolectando la información con una visión integral que incluye la economía popular.

Esta, que parece ser la operación estadística más grande que se ha hecho en el país, revelará la situación real de la economía urbana y abrirá paso a un posible cambio en las reglas del juego.

“El DANE desplegó innovación tecnológica sin precedentes: sistemas en la nube, algoritmos de validación y herramientas geoespaciales permitieron agilizar procesos que hace apenas unos años habían tomado el triple del tiempo. [...] Este avance no solo modernizó la entidad, sino que también fortaleció su capacidad de garantizar seguridad, calidad y transparencia en el manejo de la información”, puntualizó Urdinola.

