China boicotea la soya de EE. UU. en medio del caos arancelario

A pesar de todos los controles férreos que China mantiene en las cadenas de suministro mundiales, el país depende enormemente de la soya de otros lugares. China importa tres quintas partes de toda la soya que se comercia en los mercados internacionales. Ahora, con China y Estados Unidos enfrascados en un tenso enfrentamiento por los aranceles, la soya se ha convertido en un punto central de disputa entre ambos socios comerciales.

The New York Times
07 de septiembre de 2025 - 04:01 p. m.
China tiene metales de tierras raras. Estados Unidos y Brasil tienen soya.

China ha estado boicoteando las compras de soya estadounidense desde finales de mayo para mostrar su descontento con la imposición de aranceles a las importaciones procedentes de China por parte del presidente Donald Trump. El golpe se está sintiendo en los estados del Medio Oeste, especialmente en Illinois, Iowa, Minnesota e Indiana. Por primera vez en muchos años, los agricultores estadounidenses se preparan para recoger su cosecha este otoño sin órdenes de compra de...

Por The New York Times

