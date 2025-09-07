China boicotea la soya de EE. UU. en medio del caos arancelario

Imagen de referencia. Foto: CONNECTAS - CONNECTAS

China tiene metales de tierras raras. Estados Unidos y Brasil tienen soya.

China ha estado boicoteando las compras de soya estadounidense desde finales de mayo para mostrar su descontento con la imposición de aranceles a las importaciones procedentes de China por parte del presidente Donald Trump. El golpe se está sintiendo en los estados del Medio Oeste, especialmente en Illinois, Iowa, Minnesota e Indiana. Por primera vez en muchos años, los agricultores estadounidenses se preparan para recoger su cosecha este otoño sin órdenes de compra de...