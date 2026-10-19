China cambiará su tasa de interés de referencia: ¿qué significa la decisión?

El Banco Popular de China estudiará la posibilidad de cambiar el plazo principal de sus operaciones de mercado abierto al plazo de un día en el momento oportuno, declaró el gobernador Pan Gongsheng en el Foro de Financial Street en Pekín el lunes, según un periódico afiliado…

El banco central de China ha indicado que su tasa de recompra inversa a un día sustituirá a la tasa actual a siete días como nuevo índice de referencia, en otro paso que lo alinea más con sus pares globales y que tiene el potencial de reducir los costos de endeudamiento.

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El Banco Popular de China estudiará la posibilidad de cambiar el plazo principal de sus operaciones de mercado abierto al plazo de un día en el momento oportuno, declaró el gobernador Pan Gongsheng en el Foro de Financial Street en Pekín el lunes, según un periódico afiliado al PBOC. Una vez que esto ocurra, la tasa de recompra inversa a un día se convertirá en su principal instrumento de política monetaria, según declaraciones recogidas por Financial News.

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Con la tasa de las nuevas operaciones de recompra inversa a un día fijada en el 1,25 % en junio, algunos economistas interpretarán este cambio como una bajada de tipos de interés efectiva, dado que es inferior a la tasa de referencia actual a siete días. Antes del anuncio, los analistas de Huatai Securities, liderados por Zhang Jiqiang, escribieron que tal modificación «funcionaría como una bajada de tipos de facto».

Según declaraciones de Pan recogidas a un día, los acuerdos de recompra son el producto más negociado en el mercado interbancario y su tipo de interés, conocido como DR001, ya se ha convertido en objetivo de las operaciones del Banco Popular de China (PBOC), según informó Financial News. Estos acuerdos reflejan el coste que supone para los bancos prestarse dinero entre sí a un día utilizando bonos como garantía.

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Xing Zhaopeng, estratega sénior para China de Australia & New Zealand Banking Group Ltd., afirmó que la última decisión "cambiará sustancialmente el marco político y el mercado", aunque el nivel de la tasa aún no está claro.

Según indicó, “los rangos de tipos de interés actuales se recalibrarán” si el tipo de interés de las operaciones de recompra inversa a un día es inferior al 1,4%. Dado que el tipo de interés de las operaciones de recompra interbancarias a un día se sitúa actualmente por debajo del 1,3%, es posible que el tipo de interés de las operaciones de recompra inversa a un día alcance el 1,25%.

Tras conocerse la noticia, el tipo de interés de referencia a un día se mantuvo estable en el 1,26%. El yuan subió un 0,1% hasta los 6,6813 por dólar en el mercado offshore, conservando la ganancia inicial. Los rendimientos de los bonos del gobierno a 10 y 30 años apenas variaron, situándose en el 1,64% y el 2,06%, respectivamente.

El Banco Popular de China (PBOC) introdujo por primera vez un plazo de un día en sus operaciones de mercado abierto en junio, en una medida clave para ampliar su conjunto de herramientas de liquidez a corto plazo. Esta decisión ha alimentado la especulación de que la tasa de un día desempeñará un papel más importante y, con el tiempo, se convertirá en el principal indicador de política monetaria para anclar los costos de endeudamiento del mercado.

Este enfoque haría que el Banco Popular de China (PBOC) funcionara de forma más parecida a otros bancos centrales importantes, que suelen considerar los tipos de interés del mercado a un día como el principal objetivo de sus operaciones de política monetaria.

Los costos de los préstamos a un día entre bancos cayeron por debajo del 1,3% en octubre, alcanzando su nivel más bajo desde mayo, lo que amplió su diferencia con respecto a la tasa de recompra inversa a siete días. Según los analistas, la reciente caída de las tasas de mercado refleja las expectativas de una transición en el ancla de la política monetaria de China.

El banco central ha realizado operaciones de recompra inversa a un día todos los meses desde junio hasta septiembre, y tanto su frecuencia como el volumen ofrecido han ido en aumento. Estas transacciones han contribuido a satisfacer la demanda del mercado de fondos durante los pagos de fin de mes o los plazos de pago de impuestos.

Además de la modificación del tipo de interés oficial, Pan también pidió una transición en el sistema de fijación de precios de los préstamos bancarios y otros productos financieros.

Según explicó, las empresas con una sólida situación financiera pueden negociar con los bancos y elegir la tasa de recompra interbancaria a un día como referencia para fijar el precio de sus préstamos. La tasa preferencial de préstamos (LPR, por sus siglas en inglés), que los bancos utilizaban anteriormente para determinar el costo del endeudamiento, aún puede aplicarse a los préstamos a pequeñas empresas y particulares.

Según Pan, los bonos y otros derivados también podrían estar vinculados al tipo de interés de recompra, y el Banco Popular de China (PBOC) publicará próximamente un documento de orientación para ayudar a las instituciones financieras a completar la transición.

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La LPR se ha vuelto cada vez más rígida y alejada de la realidad del mercado. Desde julio, varios bancos han experimentado con la posibilidad de vincular sus nuevos préstamos a las tasas interbancarias.

El Banco Popular de China (PBOC) también implementará una nueva herramienta de liquidez para ayudar a las instituciones financieras no bancarias a gestionar grandes volúmenes de solicitudes de reembolso de sus clientes, según declaró Pan. Este esfuerzo conjunto con los reguladores financieros y bursátiles busca establecer un mecanismo para estabilizar el mercado de bonos y prevenir una espiral descendente de ventas masivas y el riesgo de escasez de liquidez, explicó, según informó Financial News.

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