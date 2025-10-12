China insta a EE. UU. a que retire amenazas arancelarias y advierte represalias

Xi Jinping, presidente de China, y Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: EFE - Paolo Aguilar / Mohammed Badra

China afirmó que Estados Unidos debería dejar de amenazarla con aranceles más elevados e instó a continuar las negociaciones para resolver las cuestiones comerciales pendientes, añadiendo que no dudará en tomar represalias si Washington persiste en sus medidas contra Pekín.

El presidente Donald Trump anunció el viernes un arancel adicional del 100 % sobre China, así como controles a la exportación de «todo el software crítico» a partir del 1 de noviembre, horas después de amenazar con cancelar una próxima reunión con el líder chino Xi Jinping. Esto se produjo después de que China añadiera nuevas tasas portuarias a los buques estadounidenses, iniciara una investigación antimonopolio sobre Qualcomm Inc. y anunciara nuevas restricciones generalizadas a sus exportaciones de tierras raras y otros materiales críticos.

Pekín justificó sus medidas como acciones defensivas y acusó a Estados Unidos de introducir nuevas medidas restrictivas contra China desde las conversaciones entre ambos países en Madrid en septiembre, según un comunicado del Ministerio de Comercio del domingo. El mes pasado, el Departamento de Comercio de Estados Unidos dio a conocer una ampliación drástica de sus controles a la exportación, que cerró las lagunas jurídicas de las medidas actuales para impedir que Pekín acceda a chips de última generación.

“Amenazar con aranceles elevados a cada paso no es la forma adecuada de llevarse bien con China”, afirmó el Ministerio de Comercio. “Si Estados Unidos persiste en su curso, China tomará con determinación las medidas correspondientes para salvaguardar sus derechos e intereses legítimos”.

La semana pasada, Pekín dio a conocer nuevas restricciones generales a sus exportaciones de tierras raras y otros materiales críticos. Los exportadores extranjeros de artículos que utilicen incluso trazas de determinadas tierras raras procedentes de China necesitarán ahora una licencia de exportación, según anunció el jueves, alegando motivos de seguridad nacional. Determinados equipos y tecnologías para el procesamiento de tierras raras y la fabricación de imanes también estarán sujetos a controles.

El vicepresidente JD Vance dijo el domingo a China que Estados Unidos tiene más influencia en la escalada de la disputa comercial, y afirmó que la Administración Trump está dispuesta a ser razonable si Pekín también lo es.

“Si responden de forma muy agresiva, les garantizo que el presidente de Estados Unidos tiene muchas más cartas que la República Popular China”, dijo Vance en el programa Sunday Morning Futures de Fox News.

El control de las exportaciones de China no es una prohibición de las mismas, y las solicitudes que cumplan la normativa serán aprobadas, afirmó el domingo el Ministerio de Comercio. Antes de anunciar las medidas, China había notificado a los países y regiones pertinentes a través del mecanismo bilateral de diálogo sobre control de las exportaciones, añadió.

China ha evaluado exhaustivamente el posible impacto de las medidas en las cadenas industriales y de suministro y está convencida de que dicho impacto es muy limitado, afirmó el ministerio. Añadió que el país está dispuesto a reforzar el diálogo y los intercambios sobre control de las exportaciones con otras naciones para mantener mejor la seguridad y la estabilidad de las cadenas industriales y de suministro mundiales.

La imposición por parte de Pekín de nuevas tasas portuarias a los buques estadounidenses coincide con la fecha en que Washington tiene previsto aplicar nuevos gravámenes a los grandes buques chinos que hagan escala en puertos estadounidenses.

La aplicación por parte de Estados Unidos de las medidas de la Sección 301 dirigidas contra las industrias marítima, logística y naval de China ha perjudicado gravemente los intereses de China y ha socavado el clima de las negociaciones económicas y comerciales bilaterales, por lo que China se opone rotundamente a ellas, según ha declarado el Ministerio de Comercio.

Las medidas adoptadas por China “tienen por objeto salvaguardar los derechos e intereses legítimos de las industrias y empresas chinas, así como mantener un entorno competitivo justo en los mercados internacionales del transporte marítimo y la construcción naval”, añadió el ministerio.

El domingo, el regulador del mercado chino anunció que procedería a una investigación antimonopolio del gigante tecnológico Qualcomm. La Administración Estatal de Regulación del Mercado destacó los intercambios con Qualcomm sobre su adquisición de la israelí Autotalks Ltd., según un comunicado, tras el anuncio de la investigación la semana pasada.

Aunque Qualcomm había comunicado a Pekín que cancelaría el acuerdo en marzo de 2024, finalmente lo completó sin ninguna comunicación, según el comunicado. La investigación sobre Qualcomm se basa en hechos claros y pruebas sólidas, añadió la agencia.

