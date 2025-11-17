Colombia busca vender eurobonos nuevamente para financiar la recompra de acciones

Imagen de referencia. Foto: Cristian Garavito

Colombia busca recurrir al mercado de eurobonos por segunda vez en dos meses, con el objetivo de recaudar fondos para financiar otra recompra de deuda mientras las autoridades continúan presionando para reducir los costos de financiamiento.

Según una fuente cercana a la operación, el gobierno ha encargado a Goldman Sachs, JP Morgan y Santander la dirección de una emisión de bonos denominados en euros con vencimientos a corto y medio plazo. La operación se espera que se lance próximamente, en función de las condiciones del mercado, añadió la fuente, que solicitó el anonimato al tratarse de detalles privados del acuerdo.

Esta venta de bonos es la segunda realiza después de que las autoridades formalizaran una operación de swap de rendimiento total por valor de 9.000 millones de dólares con un grupo de bancos globales, en un intento por reformar el perfil de deuda del país.

Esto se suma al anuncio realizado el viernes por la noche de que Colombia recompraría deuda con vencimientos que van desde 2026 hasta 2054. El gobierno espera amortizar más de 4 mil millones de dólares en bonos globales con cupones superiores al 7 % “como una medida estratégica para reducir los costos de la deuda y mejorar la liquidez en diferentes puntos de la nueva curva de rendimiento del euro”, dijo el jefe de crédito público, Javier Cuellar, en el comunicado.

Las recompras son una parte esencial de la controvertida estrategia de reestructuración de la deuda de Cuellar, que además de la operación de canje también ha incluido el endeudamiento de miles de millones en francos suizos y la venta de los primeros bonos del país denominados en euros en una década.

Hasta el momento, el plan ha dado resultado, reduciendo el rendimiento adicional que exigen los inversores para mantener deuda colombiana e impulsando alzas en los activos del país. Estos avances —que también se suman a una amplia recuperación en los mercados emergentes— se han producido incluso en medio de la creciente preocupación por el aumento de la deuda en la nación latinoamericana.

El gobierno suspendió sus límites de endeudamiento tras pronosticar el mayor déficit fiscal desde la pandemia. Es probable que los inversores se muestren más inquietos de cara a las elecciones del próximo año, dado que el presidente izquierdista Gustavo Petro tiene pocos incentivos para recortar el gasto antes de la votación, lo que podría generar mayor presión sobre las cuentas públicas.

Los bonos colombianos subieron el lunes tras los anuncios; los bonos con vencimiento en 2035 aumentaron alrededor de 0,4 centavos, hasta los 114 centavos por dólar. Los mercados locales y la moneda permanecieron cerrados por un día festivo nacional.

