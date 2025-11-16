DIAN abre convocatoria con miles de trabajos: estas son las vacantes y salarios

Imagen de referencia. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

La DIAN entra al cierre de 2025 con una convocatoria pública de empleo masiva. La Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) abrió oficialmente el proceso de selección DIAN 2676, que busca fortalecer la planta de personal y proveer cargos técnicos y profesionales en todo el país.

Este es un concurso de méritos que define quiénes ingresarán y quiénes ascenderán en una de las entidades más estratégicas del Estado. En total, más de 2.200 plazas serán asignadas en este proceso.

La convocatoria ya está disponible para consulta y, como siempre en estos procesos, la letra menuda puede definir si un aspirante queda habilitado o queda por fuera.

Según el Acuerdo 21, la DIAN ofertará cargos en distintas modalidades: ascenso, ingreso y cupos exclusivos para personas con discapacidad.

Así se distribuyen las vacantes:

743 vacantes para ascenso.

56 vacantes de ascenso para personas con discapacidad.

1.107 vacantes para ingreso.

257 vacantes para ingreso sin experiencia profesional.

84 vacantes para ingreso de personas con discapacidad.

16 vacantes para personas con discapacidad sin experiencia profesional.

Así es el proceso de selección

El concurso se llevará a cabo en cinco fases, como exige la normativa de la CNSC:

Ingresar a la plataforma SIMO (buscar “Proceso de selección DIAN 2676”). Registrarse o iniciar sesión, cargar documentos y actualizar hoja de vida. Escoger vacante, pagar derechos de inscripción y hacer la evaluación de pruebas. Lista de elegibles. Vinculación en período de prueba.

Estos procesos tienen costos de participación que dependerán del nivel del cargo:

Profesional: 1,5 salario mínimo diario (COP 71.175).

Técnico y asistencial: 1 salario mínimo diario (COP 47.450).

Algunas vacantes disponibles en la DIAN

Entre las vacantes publicadas, destacan tres perfiles que ilustran el tipo de requerimientos que la DIAN busca cubrir.

1. Gestor IV (Profesional)

Salario: COP 9.862.811.

Lugar: Bogotá (1 vacante).

Responsable de estructurar estudios y planes de contratación, apoyar los procesos precontractuales, orientar dependencias y tramitar actos administrativos en materia sancionatoria.

Requisitos:

Título profesional en Administración, Derecho, Economía o Ingeniería Industrial.

12 meses de experiencia profesional + 24 meses relacionada.

Tarjeta profesional cuando aplique.

2. Gestor II (Profesional)

Salario: COP 7.988.200.

Lugar: Bogotá, Medellín y Buenaventura (15 vacantes).

Un rol central en la gestión aduanera del país: control de regímenes, operaciones de comercio exterior, valoración, clasificaciones arancelarias y vigilancia a operadores económicos autorizados.

Requisitos:

Título profesional en áreas administrativas, ingenierías, economía, derecho, ciencias políticas, química, biología, etc.

12 meses de experiencia profesional.

Certificado de inglés A2.

Tarjeta profesional si aplica.

3. Analista II (Técnico)

Salario: COP 4.655.747.

Lugar: Pereira e Ibagué (2 vacantes).

Encargado de tramitar solicitudes del RUT, atender PQRS, apoyar campañas de cultura tributaria y responder consultas de baja complejidad en temas tributarios, aduaneros y cambiarios.

Requisitos:

Título técnico profesional o tecnológica en más de 20 áreas posibles, o tres años aprobados de formación profesional.

12 meses de experiencia laboral.

Antes de aplicar, tome en cuenta

La entidad insiste en que los aspirantes deben revisar, con tiempo, tres aspectos que suelen generar inhabilidades:

Certificados laborales con funciones y fechas claras. Información personal y profesional actualizada en SIMO (títulos, cargos, experiencia). Documentos obligatorios según el tipo de cargo:

Tarjeta profesional.

Certificados de cursos (mínimo 8 horas).

Certificado de inglés (cuando se exige).

Certificado de discapacidad (si aplica).

Inscribirse bien puede parecer un detalle burocrático, pero en convocatorias anteriores muchos aspirantes fueron excluidos por errores de forma y no de mérito.

