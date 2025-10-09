Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Economía
Macroeconomía

Colombia realiza su mayor canje de deuda en el mercado: así fue la operación

El Gobierno afirma que redujo el saldo de la deuda pública local por COP 8,02 billones y mejoró las condiciones fiscales, en medio de su séptimo canje con los creadores de mercado.

Redacción Economía
09 de octubre de 2025 - 12:32 p. m.
Imagen de referencia.
Imagen de referencia.
Foto: Getty Images/iStockphoto - Getty Images
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a través de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, anunció que se realizó con éxito la séptima operación de canje de TES por COP 43,4 billones.

Los Títulos de Tesorería (TES) son bonos de deuda pública que emite el Gobierno del país, a través del Ministerio, para financiar su gasto público.

Vínculos relacionados

Los 10 alimentos que más han subido y bajado de precio este año en Colombia
El precio del oro supera los 4.000 dólares la onza por primera vez
Gobierno prioriza el gas: ¿qué significa y cuáles son sus implicaciones?

El Ministerio realizó la operación en el marco de su Programa de Operaciones de Manejo de Deuda Pública para la presente vigencia, la más grande realizada con el mercado hasta la fecha y que tendrá cumplimiento el viernes 10 de octubre de 2025.

El movimiento “evidencia los beneficios de una comunicación transparente con los mercados y refleja una vez más el voto de confianza de inversionistas nacionales y extranjeros en el mercado de deuda pública local”, de acuerdo con la cartera.

¿Cómo y de cuánto es el ahorro fiscal?

El canje logró una demanda de COP 28.13 billones en su componente competitivo y una demanda de COP 21,14 billones en su componente no competitivo, según el Ministerio.

El canje generó un ahorro fiscal que asciende a COP 1,7 billones para 2025 por efecto de intereses y la operación impacta positivamente el saldo de la deuda pública, reduciéndolo en COP 8,0 billones.

En últimas, la Nación recibirá en intercambio Títulos de Corto y Largo Plazo con vencimientos entre 2025 y 2050 y entregará en contraprestación Títulos de Largo Plazo cuyos vencimientos se encuentran entre 2029 y 2058.

El resultado de la operación fue el siguiente:

Títulos TES recibidos por la Nación

VencimientoCupónTasaPrecioNominal COPPorcentaje
26-nov-256,250%8,241%105,172$0,03 billones0,1%
2-dic-258,976%98,760$0,08 billones0,4%
3-mar-269,057%96,637$0,46billones2,1%
2-jun-269,138%94,526$0,58 billones2,6%
26-ago-267,500%8,842%99,804$0,93 billones4,2%
3-nov-275,750%9,066%99,353$0,47 billones2,1%
28-abr-286,000%9,753%94,520$5,36 billones24,1%
18-oct-347,250%11,177%85,456$5,32 billones23,9%
26-oct-507,250%11,487%72,452$9.01 billones40,5%
TOTAL$22,25 billones100%

Títulos TES entregados por la Nación

VencimientoCupónTasaPrecioNominal COPPorcentaje
22-ago-2911,000%10,800%102,018$1,05 billones6,0%
24-ene-3511,750%11,850%107,655$10,26 billones58,7%
13-mar-5812,000%12,100%105,963$6,16 billones35,3%
TOTAL$17,47 billones100%

Los precios y tasas de corte de la subasta fueron utilizados como referencia para recibir posturas adicionales no competitivas hasta por el 50 % de lo adjudicado a los creadores de mercado en la subasta inicial.

El Minhacienda participó en esta operación mediante ofertas no competitivas de intercambio, que son aquellas en las que los compradores de deuda no indican el precio, sino que aceptan el precio medio ponderado resultante de la subasta competitiva de intercambio.

El resultado de la opción no competitiva de esta operación de manejo de deuda fue el siguiente:

Títulos TES recibidos por la Nación

VencimientoCupónTasaPrecioNominal COPPorcentaje
26-nov-256,250%8,241%105,172$0,06 billones0,3%
2-dic-258,976%98,760$0,08 billones0,3%
3-mar-269,057%96,637$3,18 billones15,0%
2-jun-269,138%94,526$5,89 billones27,9%
26-ago-267,500%8,842%99,804$1,30 billones6,1%
3-nov-275,750%9,066%99,353$0,51 billones2,4%
28-abr-286,000%9,753%94,520$1,61 billones7,6%
18-oct-347,250%11,177%85,456$3,45 billones16,3%
26-oct-507,250%11,487%72,452$5,06 billones23,9%
TOTAL$21,14 billones100%

Títulos TES entregados por la Nación

22-ago-2911,000%10,800%102,018$8,55 billones47,8%
24-ene-3511,750%11,850%107,655$5,89 billones32,9%
13-mar-5812,000%12,100%105,963$3,46 billones19,3%
TOTAL$17,90 billones100%

“Con la ejecución de esta operación, consolidamos la reducción de la relación deuda neta sobre PIB, generamos un positivo efecto fiscal en 2025 y reducimos de manera ostensible el riesgo de refinanciación de la Nación para las siguientes vigencias”, señaló el director de Crédito Público y Tesoro, Javier Cuéllar.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.

Por Redacción Economía

Conoce más

Temas recomendados:

Economia

Macroeconomia

Deuda pública

Deuda

Bonos Tes

Bonos

Ministerio de hacienda

 

MIGUEL ANTONIO CASTELLANOS AVELLANEDA(12588)Hace 51 minutos
Eso sí es trabajar por el pais y su gente
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.