La deuda de Colombia en 2026 sería la más alta de la historia: CARF

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La visión de la economía que tiene el Gobierno Nacional no convence al CARF. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal publicó este jueves su análisis del Marco Fiscal de Mediano Plazo 2026 y concluyó que el escenario fiscal que plantea el Ministerio de Hacienda es “difícil de alcanzar”.

Según la entidad, la deuda neta llegaría a 61 % del PIB este año, la más alta registrada en la historia del país.

El hueco en el gasto

El Marco Fiscal del Gobierno proyecta un déficit fiscal de 5,3 % del PIB para 2026, una cifra que el Ministerio de Hacienda presenta como una mejora frente a 2025. Para lograr el ajuste, y según un reciente análisis de Fedesarrollo sobre el Marco Fiscal, el Gobierno calcula que necesita un incremento en ingresos tributarios de 1,6 % del PIB, lo que estabilizaría la deuda pública cerca del 58 % del PIB.

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El CARF no comparte dichas cifras. La entidad estima que el gasto de funcionamiento e inversión será 2 % del PIB más alto de lo que calcula el Minhacienda, una diferencia de COP 39,6 billones. Con esa brecha, el balance total de las finanzas públicas llegaría a -7,4 % del PIB, y la deuda neta alcanzaría 61 % del PIB, la más alta de la historia del país.

El tiempo tampoco juega a favor. El CARF advierte que con corte a mayo, el 58,1 % del techo de inversión ya fue comprometido, el rubro más flexible del presupuesto. Eso reduce cada vez más el margen de efectividad de cualquier decreto de recorte o aplazamiento que anuncie el Gobierno.

Y el panorama para 2027 es más exigente. El Gobierno plantea en su Marco Fiscal una meta de balance primario de -0,5 % del PIB para 2027. El CARF anota que alcanzar esa meta supondría la aprobación de una reforma tributaria de 1,4 % del PIB. El Gobierno anunció recientemente que radicará dicho proyecto el 20 de julio, pero a la fecha no tiene contenido definido ni estrategia de implementación, por lo que el CARF no la incluye en sus estimaciones.

Sin esa reforma, el CARF calcula que cumplir la meta requeriría un ajuste de ingresos o recorte de gastos equivalente a 3,7 % del PIB. Si el próximo gobierno logra ese ajuste, la deuda llegaría a 62,9 % del PIB. Si no lo hace, el balance primario sería de -4,3 % del PIB y la deuda escalaría hasta 66,6 % del PIB, acercándose peligrosamente al límite que fija la Regla Fiscal: 71 % del PIB.

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El ajuste que debería hacer el Gobierno

A través de un comunicado, el CARF advirtió que “las medidas de ajuste fiscal estructural no dan espera, so pena de que el país enfrente una situación de estrés financiero, con consecuencias económicas potencialmente devastadoras”. El Gobierno y el Congreso deben acordar, asevera la entidad, “urgentemente medidas de alta envergadura para evitar una crisis fiscal”.

Para cumplir con la Regla Fiscal, el ajuste sugerido por el CARF tendría que ser del orden del 5,5 % del PIB en 2028 y de 6,1 % del PIB en 2030. Aun si ese ajuste se logra, el CARF estima que la deuda neta seguiría subiendo hasta 2030, cuando alcanzaría 64,2 % del PIB, antes de comenzar a bajar.

La razón de la urgencia es que, según el CARF, las crisis fiscales “no siempre se anuncian gradualmente. Durante un tiempo puede coexistir una aparente normalidad macroeconómica con una trayectoria fiscal insostenible; pero, cuando cambia la percepción de solvencia o de refinanciación, las primas de riesgo, la tasa de cambio y el acceso al financiamiento pueden deteriorarse de forma abrupta”.

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