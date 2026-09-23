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Colombia tiene la inversión privada más baja desde 2007: el diagnóstico del CAF

El presidente del CAF, Sergio Díaz-Granados, tiene un diagnóstico sobre la economía colombiana: la inversión privada está en su nivel más bajo desde 2007, y el gasto público se convirtió en motor de crecimiento. En esta charla también habla de la oportunidad que representa una Venezuela que podría triplicar su economía en cinco años.

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Karen Vanessa Quintero Martínez
Karen Vanessa Quintero Martínez
23 de septiembre de 2026 – 07:00 a. m.
AME9806. BOGOTÁ (COLOMBIA), 23/12/2025.- Fotografía del 18 de diciembre de 2025 del presidente del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), Sergio Díaz-Granados, hablando durante una entrevista con EFE en Bogotá (Colombia). América Latina necesita salir de la "zona de conformidad" y reactivar de manera urgente el crecimiento económico para superar los desbalances estructurales y romper los círculos de la pobreza, asegura Díaz-Granados. EFE/ Carlos Ortega
Sergio Díaz-Granados, presidente del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF)
Foto: EFE - Carlos Ortega

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Para Sergio Díaz-Granados, presidente del banco de desarrollo CAF, el problema de fondo de la economía colombiana no es coyuntural: es estructural, y tiene nombre propio. La inversión privada cayó de 27 puntos del PIB a 16 (el nivel más bajo desde 2007, dice) y en su lugar, argumenta, el país ha intentado sostener el crecimiento con gasto público.

El bajo crecimiento general de la región es uno de los problemas endémicos de las economías latinoamericanas. Una tarea que pasa por asuntos gordos, como la informalidad laboral o las enormes…

Karen Vanessa Quintero Martínez

Por Karen Vanessa Quintero Martínez

Karenvaquintero kquintero@elespectador.com
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Comentarios
  • Olegario(51538)Hace 10 minutos
    El “milagro” económico del que se ufanan los petristas como don Mario (196): gasto público desbordado a punta de adquirir más deuda con intereses elevados. Vamos a ver hasta cuándo aguanta el calzón.
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