Colombia y Venezuela pedirán su adhesión al Mercosur: confirmó Petro

Un camión cruzando el puente Simón Bolívar. Imagen de referencia. Foto: EFE - Carlos Ortega

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El presidente, Gustavo Petro, anunció que Colombia y Venezuela pedirán su adhesión al bloque de integración regional, Mercosur, como miembros plenos, a través de sus redes sociales.

El aviso se da un día después de la reunión que sostuvieron en Caracas ministros de los dos países, que calificó de “supremamente exitosa”.

“Pediremos que se levante la moratoria para que entre Venezuela al Mercosur como miembro pleno y nosotros como Colombia haremos solicitud de entrada como miembro pleno al Mercosur”, detalló Petro en un mensaje en su cuenta de X.

El Mercosur está formado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay y aceptó a Venezuela como miembro pleno en 2012, pero en 2017 el bloque invocó la “cláusula democrática”, es decir, el Protocolo de Ushuaia, para suspenderlo por la represión a las protestas populares contra el Gobierno de Nicolás Maduro.

En el caso de Colombia, fue aceptada como Estado asociado en 2004 pero no es miembro pleno.

El pasado 17 de enero, durante la firma del pacto de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur algunos de los países hicieron votos por el retorno de la democracia a Venezuela tras la captura de Maduro, situación que podría facilitar su regreso al bloque como miembro pleno.

En su mensaje de hoy, Petro también destacó que la integración energética con Venezuela avanza y añadió que esperan el levantamiento de las sanciones impuestas por Estados Unidos mediante la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), “para lograrlo”.

“Se logra acuerdo para reunión específica de la zona binacional” entre Colombia y Venezuela, agregó Petro al señalar otro logro de la reunión de ayer en Caracas.

Petro subrayó además que “se emprende la coordinación militar integral para destruir el narcotráfico en la frontera”, algo que ya había comentado anoche cuando señaló que los dos países van “a una actividad coordinada íntegramente para desalojar los grupos armados del narco de la frontera entre Colombia y Venezuela”.

En el encuentro del viernes en Caracas, los gobiernos de Colombia y Venezuela acordaron celebrar una reunión de la Comisión Binacional de Buena Vecindad el próximo 23 y 24 de abril, mientras se espera que Petro y la líder chavista, Delcy Rodríguez, confirmen una nueva fecha para su encuentro, luego de que se cancelara el que tenían previsto para el 13 de marzo.

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