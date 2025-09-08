No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
¿Cómo está el mercado y por qué tan caro? Así van los precios del agro

En su más reciente informe, el Departamento Administrativo de Estadística Nacional (DANE) dio a conocer cómo se han movido los precios del sector agropecuario en agosto de 2025.

Redacción Economía
09 de septiembre de 2025 - 01:44 a. m.
Imagen de referencia.
Imagen de referencia.
Foto: EFE - MOHAMED MESSARA
En agosto de 2025, el comportamiento de los precios mayoristas en los mercados agricultores, ganaderos, de caza, de silvicultura y de pesca en Colombia mostró movimientos mixtos que reflejan tanto incrementos en productos claves como descensos en otros, evidenciando las dinámicas de los alimentos y del consumo masivo.

Así lo señala el último informe publicado por el Departamento Administrativo de Estadística Nacional (DANE) sobre el monitoreo y el análisis de los precios mayoristas del sector agropecuario, en el que se estudian además las dinámicas de los mercados nacionales y regionales del país.

Agosto: subidas y caídas en alimentos mayoristas

En términos mensuales, el informe destaca un aumento en los precios mayoristas de frutas frescas como el limón Tahití, cuyo valor en Bogotá se disparó 135,29 %, llegando a negociarse a $3.167 el kilo, y en el mango Tommy, que en Bucaramanga subió 86,30 % a $8.650 el kilo.

Por otro lado, verduras y hortalizas como la arveja verde en vaina bajaron por segundo mes consecutivo con una reducción significativa del 31,42 % en la ciudad de Cali. Además, la dinámica a la baja de los tubérculos, entre ellos diversas papas y plátanos guineo, se mantuvo.

Entre los productos que mostraron estabilidad o crecimiento están el pepino cohombro, con un aumento del 69,74 % en Cali, y la papa criolla limpia que subió en todos los mercados donde se vendió, destacándose un aumento del 43,73 % en Cúcuta.

En el sector lácteo, los quesos costeño, campesino y doble crema experimentaron incrementos, debido a una caída en la producción de leche en regiones como Bolívar y Sucre, haciendo que en Cartagena el queso costeño se vendiera a $18.750 el kilo, un 10,13 % más que en julio.

En cuanto a carnes, se reportó aumento en varios cortes de res debido a menor oferta proveniente de zonas productoras como Atlántico y Antioquia.

Por su parte, productos procesados como el azúcar y la panela registraron caídas en sus precios, por la amplia oferta que tuvieron en el mes.

Eso dicen las cifras después de un año

En la comparación anual, entre las verduras y hortalizas que más subieron estuvo la remolacha, con un aumento del 400,34 %, en Bogotá, y la zanahoria que en Medellín creció 121,64 %. Además, el tomate mostró un alza considerable, sobre todo en Bucaramanga con un incremento del 103 %. Por el contrario, la mazorca de chócolo presentó una caída en la mayoría de geografías, especialmente en Bogotá (-28,04 %).

Entre las frutas frescas, el mango Tommy fue el producto con mayor subida en Medellín, con un incremento del 657,85 %, seguido de aumentos en mandarinas y papaya en Bogotá y otras ciudades.

Siguiendo con la dinámica mensual, entre agosto de 2025 y agosto de 2024, aunque en tubérculos, raíces y plátanos, la yuca lideró las subidas anuales con un 174,93 % en Pereira, la papa negra mostró caídas superiores al 60 % en ciudades como Cali y Bogotá.

La situación para el sector papero sigue siendo crítica y el sector general se ha visto afectado por condiciones climáticas, ciclos de cultivo, producción regional y variaciones en la demanda interna y externa. La menor producción de lácteos y ciertos cortes de carne influyen en el aumento de precios, mientras que la mayor producción y oferta en productos como papa y arveja presionan a la baja los costos.

Por Redacción Economía

