"La productividad es baja y eso frena el nivel de vida, el déficit fiscal es superior al 7 % del…

Mathias Cormann, secretario general de la OCDE, reconoció que Colombia está en una situación difícil.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) presentó su informe Economic Survey de Colombia 2026. Se trata de un análisis técnico que le hace un diagnóstico a las finanzas y la economía colombiana. Además, la entidad arroja algunas recomendaciones clave para que el país se encamine en una trayectoria fiscal más sostenible.

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¿Cómo está la economía colombiana y hacia dónde debe ir? Esto dice el informe de la OCDE

"La productividad es baja y eso frena el nivel de vida, el déficit fiscal es superior al 7 % del PIB, el déficit externo se ha ampliado y el país perdió grado de inversión desde la pandemia. Colombia necesita un plan que le dé esperanza y confianza en el futuro, con un crecimiento más fuerte, mejores ingresos y un nivel de vida con más oportunidades. E¿Cól desafío inmediato es controlar el gasto público", dijo Cormann en la presentación.

A diferencia de otros países, después de la pandemia el nivel de gasto no volvió a caer, por lo que el país debe hacer lo posible para atraer inversión, aumentar la innovación, aprovechar su talento humano y volver a una trayectoria fiscal más sostenible. La OCDE considera que la situación es difícil, pero se puede lograr con un plan.

Cormann sostuvo que el proyecto de rescate es un paso importante en la dirección correcta, pero que invita a que sea más ambiciosos. El informe presenta una hoja de ruta en esa dirección.

"El PIB es un 18 % superior al de 2019 y supera la tendencia prepandemia. El desafío es mantener el impulso y acelerar la convergencia a los niveles de ingreso de la OCDE", recordó el secretario general.

El estudio presentado por Cormann identifica tres prioridades de política para gestionar las presiones y promover un crecimiento sólido y resiliente:

Garantizar la sostenibilidad fiscal: la situación fiscal se ha deteriorado. El déficit fiscal fue del 6,4 % del PIB el año pasado, muy por encima de los niveles antes de la pandemia y se proyecta en el 7,2 % del PIB este año. Los intereses son elevados y la regla fiscal está suspendida desde el año pasado hasta el próximo. Se necesita un plan creíble para situar la deuda pública en una línea descendente.

La ley de rescate del Gobierno es un paso clave y su éxito dependerá de su aprobación e implementación, con una supervisión independiente y sólida. El sistema tributario debe ser más eficiente, la relación entre impuestos y PIB es del 20 %, muy por debajo del promedio de la OCDE que es del 34 %. Aumentar la productividad mediante la digitalización y la IA: la productividad laboral es la más baja de la OCDE. La digitalización y la IA pueden ayudar a acelerar dicho componente. Una estrategia nacional debería impulsar las competencias digitales y su adopción de tecnología, además de aumentar la cobertura de internet y reducir sus costos. Preparar a la fuerza laboral para el rápido envejecimiento de la población: Colombia todavía tiene una población relativamente joven. Tiene 17 mayores de 65 años por cada 100 habitantes, lo que es mucho menos al promedio de la OCDE que es de 34 de cada 100. Pero esta ventaja no durará mucho, pues se proyecta que para el 2070 llegará a 60, igual que el promedio de la OCDE. Prepararse para esta rápida transición requerirá vidas laborales más largas y menores barreras al empleo. A medida que vivamos más años y con buena salud, habrá que trabajar más.

En el país la edad de jubilación es de 57 años para las mujeres y 62 años para los hombres, están por debajo del promedio de la OCDE, que están sobre los 64 y 65 años, respectivamente. También hay que ampliar los servicios del cuidado infantil para favorecer el empleo de las mujeres. La informalidad es otro reto porque abarca la mitad de los empleados, lo que frena la productividad y contribuciones al sistema de protección social. Reducir las contribuciones y los impuestos en el empleo formal ayudaría a aumentar la formalidad.

Desde la OCDE consideran que Colombia cuenta con bases sólidas para seguir avanzando, ya que el desempleo, pobreza e informalidad han disminuido.

"Las propuestas del estudio podrían ayudar a aumentar el PIB per cápita en un 8,4 % en 10 años. El potencial es evidente y el camino, claro. La tarea ahora es hacerlo realidad y la OCDE está dispuesta a apoyar al país", concluyó Mathias Cormann.

Por su parte, el vicepresidente, José Manuel Restrepo, expresó que el informe representa una fotografía del país que recibe el Gobierno y que es para recoger el diagnóstico y poder ver qué hacer con él.

"Tenemos un compromiso con el ajuste fiscal, control de gastos, generación de ingresos, eliminación de distorsiones en materia tributaria. También el aporte en productividad con énfasis en IA, energías renovables, minerales críticos y formalización", resaltó el vicepresidente durante la presentación del informe.

El papel de la OCDE para la economía en Colombia

El vicepresidente Restrepo destacó que las evaluaciones entre pares y estándares le dan referentes de confianza al país que ningún Gobierno puede crear por su cuenta, especialmente porque permite compararse con otros países bajo los mismos estándares.

"Nosotros queremos que el estudio se convierta en una agenda de trabajo del Gobierno y que cada ministerio asuma las recomendaciones de su competencia y que dialogue con el Plan Nacional de Desarrollo", precisó el funcionario.

Restrepo habló de tres líneas de trabajo que busca explorar el Gobierno con la OCDE:

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"La meta es que en dos años, cuando la OCDE haga su próximo estudio, la conversación sea la de un país que ordenó sus cuentas, finanzas públicas, que volvió a invertir, que avanza en la formalización. Es nuestro compromiso y la mejor forma de agradecer el estudio. Para que cuando nos volvamos a mirar en ese espejo, el panorama sea distinto", finalizó el vicepresidente.

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