¿Cómo va la demanda mundial de petróleo?: la AIE rebaja su previsión para 2026

Imagen de referencia. Foto: AFP - INA FASSBENDER

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) revisó a la baja su previsión de demanda mundial de petróleo para 2026, al señalar el impacto “considerable” de la guerra en Oriente Medio incluso después del acuerdo anunciado entre Estados Unidos e Irán.

Según un nuevo informe mensual del organismo, la demanda mundial caerá en 1,1 millones de barriles diarios (mbd) en 2026, una disminución casi tres veces mayor que la prevista el mes pasado, cuando el organismo aún contaba con un regreso a la normalidad a partir de junio.

Las cifras preliminares muestran que las entregas de petróleo del segundo trimestre de 2026 cayeron casi un 5 % interanual, debido “al aumento de los precios del combustible y a las dificultades de suministro” desde que, a fines de febrero, la guerra en Oriente Medio provocó el bloqueo del estrecho de Ormuz, por donde transita alrededor del 20 % del crudo mundial.

Este retroceso trimestral en los envíos será el primero desde 2020, señaló la AIE.

Le puede interesar: El precio del oro repunta mientras avanza un acuerdo entre Estados Unidos e Irán.

Al mismo tiempo, “las reservas siguen reduciéndose a un ritmo récord, a pesar de la marcada caída de la demanda de petróleo”, añadió la agencia en su reporte.

La caída de las reservas es especialmente pronunciada en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que alcanzaron su nivel más bajo desde 1990 al retroceder en unos 163 millones de barriles.

Del mismo modo, si bien la demanda está en baja, la oferta mundial de petróleo se encuentra aún más debilitada: en mayo, la producción cayó a 94,5 mbd, es decir, un 12,5 % menos que antes del inicio de la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán.

Como resultado, las reservas mundiales disminuyeron en casi 220 millones de barriles entre abril y mayo, según la AIE.

“Nuevas caídas en los próximos meses podrían volver a llevar las reservas mundiales de petróleo a niveles históricamente bajos, antes de que el equilibrio del mercado se incline hacia un excedente hacia finales de año”, señaló también la organización.

Para tranquilizar a los mercados, los 32 países miembros de la AIE habían anunciado en marzo la liberación coordinada de 426 millones de barriles, más de un tercio de sus reservas estratégicas, en una decisión sin precedentes.

Lo cierto es que el acuerdo marco alcanzado entre Estados Unidos e Irán para poner fin a su conflicto y desbloquear Ormuz “abre la puerta a una reanudación de las exportaciones de Oriente Medio”, reconoció el organismo.

Lea: S&P Global Ratings mantiene las calificaciones crediticias de Ecopetrol.

Un alivio para 2027

Sin embargo, persisten “limitaciones operativas y políticas” que “ensombrecen las perspectivas”, matizó la agencia, que no prevé un repunte de la demanda ni de la oferta de petróleo antes de 2027.

El director de la AIE, Fatih Birol, abogó el martes por una “reapertura total e incondicional del estrecho de Ormuz” para salir de la crisis energética mundial, que ya está llevando a los países afectados a revisar sus políticas.

“Aunque volvamos a los precios que el mundo ha conocido anteriormente, esta crisis ha provocado ondas de choque en el sector energético mundial”, sostuvo.

Esta situación “está llevando a los países a revisar su política energética, su estrategia, sus opciones o sus socios”, predijo también Birol.

Para el próximo año, la AIE anticipa un aumento “modesto” de la demanda (en torno a 2 mbd), pero un fuerte repunte de la oferta (+8 mbd), lo que podría ofrecer un “alivio bienvenido” al mercado petrolero y una “oportunidad” para reconstruir las reservas.

💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.