Confianza del consumidor en EE. UU. cae a mínimos de los últimos meses: ¿por qué?

La confianza del consumidor estadounidense cayó en septiembre a su nivel más bajo desde mayo y las expectativas de inflación a largo plazo aumentaron por segundo mes consecutivo, mientras las perspectivas económicas se ven afectadas por la preocupación por el mercado laboral y los precios.

El índice preliminar de confianza de septiembre descendió a 55,4 desde 58,2 en agosto, según la Universidad de Michigan. La cifra quedó por debajo de todas las proyecciones de los economistas en una encuesta de Bloomberg, salvo una.

Los consumidores esperan que los precios aumenten a una tasa anual de 4,8 % durante el próximo año, sin cambios respecto al mes anterior. Para los próximos cinco a diez años, prevén un alza anual de 3,9 %, frente al 3,5 % registrado en agosto.

Las cifras reflejan la ansiedad de los consumidores sobre las perspectivas de empleo y sus finanzas personales.

“La probabilidad esperada por los consumidores de pérdida de empleo personal ha crecido con fuerza este año y también repuntó en septiembre”, dijo en un comunicado Joanne Hsu, directora de la encuesta. “Esto sugiere que los consumidores están preocupados de verse personalmente afectados por cualquier deterioro en el mercado laboral”.

“Además, los consumidores también se sienten presionados por la persistencia de los altos precios”, añadió.

Los datos publicados en las últimas semanas muestran un panorama de una desaceleración sustancial del mercado laboral y una inflación persistente.

Los beneficios estadounidenses sumaron apenas 22.000 puestos de trabajo en agosto, y los precios al consumidor subieron al ritmo más rápido desde comienzos del año. Los costos de varios bienes y servicios esenciales de los hogares, como comestibles y gasolina, también aumentan.

Las persistentes inquietudes sobre los aranceles pesaron en la confianza, con alrededor del 60 % de los consumidores encuestados mencionando el tema de manera espontánea.

La encuesta mostró que el indicador de condiciones actuales descendió a 61,2 este mes desde 61,7 en agosto, mientras que el índice de expectativas cayó a 51,8 desde 55,9.

Las mediciones de confianza entre republicanos e independientes retrocedieron a mínimos de cuatro meses, mientras que el ánimo entre los demócratas mejoró levemente.

