Se mueve la economía de Estados Unidos: ¿qué pasará con las tasas de la Fed?

Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal estadounidense. Foto: EFE - SHAWN THEW

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Los bonos del Tesoro van rumbo a prolongar su repunte por cuarta semana consecutiva después de que los datos sobre las solicitudes de subsidio por desempleo del jueves confirmarán las expectativas de que la Reserva Federal (Fed, por su sigla en inglés) recortará la tasa de interés la próxima semana.

El rendimiento de la deuda estadounidense a 10 años subió dos puntos básicos hasta el 4,04 % después de caer el jueves a su mínimo en cinco meses, pero siguió en camino de registrar su cuarta semana consecutiva de descensos, la racha más larga desde febrero.

El tipo a dos años, más sensible a la tasa de interés, subió hasta el 3,55 %.

Con la reducción de un cuarto de punto de la próxima semana ya descontada, la atención se centra ahora en el ritmo de flexibilización para el resto del año.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha expresado abiertamente su preferencia por unas tasas de interés mucho más bajas, pero hasta ayer los operadores se mostraron más cautelosos. Ahora, los mercados monetarios asignan un 80 % de probabilidades a que se produzcan dos recortes más antes de fin de año.

“Dada la debilidad del mercado laboral, creemos que la Fed se verá obligada a actuar con o sin presión política”, afirmó Vincent Mortier, director de inversiones de Amundi SA, en Bloomberg TV. “Seguimos esperando tres recortes este año”.

Amundi está posicionada para que la curva de rendimiento del Tesoro se empine, liderada por el extremo corto. Otros son más cautelosos, y Allianz y Pimco afirman que han aprovechado el reciente informe para reducir parte del riesgo de la curva.

Las solicitudes de subsidio por desempleo de esta semana eclipsaron los datos de inflación de agosto, que, con un 2,9 %, coincidieron con las estimaciones de los economistas.

Se espera que el indicador preferido por la Fed mantenga un ritmo similar del 2,9 % cuando se publiquen las cifras de agosto a finales de mes.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.