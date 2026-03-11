Crecimiento moderado y presión fiscal: así están las apuestas para la economía colombiana

Imagen de referencia. Foto: Getty Images

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

BBVA Research presentó la primera edición de 2026 de su informe Situación Colombia, en el que actualiza las perspectivas económicas del país.

Según los economistas, el país enfrenta un entorno macroeconómico exigente. Las restricciones fiscales limitan el papel del sector público como motor de la economía, por lo que la inversión privada será clave para impulsar el crecimiento, empleo y la reducción de la pobreza.

Entre los datos claves que resalta el informe está que se espera un crecimiento económico de 2,8% en 2026, antes de moderarse hacia 1,8 % en 2027. Esto luego de que el país creciera 2,6 % en 2025.

El crecimiento reciente ha estado impulsado principalmente por la demanda interna, especialmente el consumo de los hogares y del sector público, mientras que la inversión apenas comienza a recuperarse tras la fuerte contracción de 2023.

Además, se proyecta una moderación en el mercado laboral en línea con el menor ritmo de crecimiento económico. La tasa de desempleo urbano, que cerró 2025 en 7,8 %, podría subir a 9,0 % en 2026 y 9,5 % en 2027.

El comportamiento estaría asociado a un menor dinamismo económico y mayores costos laborales. También se espera un deterioro en la calidad del empleo.

¿Cómo se proyecta la inflación?

En materia de precios, BBVA Research señala que la inflación, que cerró 2025 en 5,1%, podría repuntar hasta 6,5% al cierre de 2026, antes de moderarse nuevamente hacia 5,0% en 2027.

La razón son las presiones inflacionarias persistentes tanto en el precio de la energía, los arriendos y los costos laborales, situación que se ha traducido en un aumento de las expectativas de inflación.

Alejandro Reyes, economista principal de BBVA Research para Colombia, explica que este escenario obligará a mantener una política monetaria restrictiva durante buena parte del próximo año.

Bajo este panorama, el Banco de la República elevará la tasa de política hasta 12,25% en 2026 y la mantendrá en terreno restrictivo durante buena parte de 2027, con recortes previstos hacia finales de ese año (11,25%).

¿Y el dólar?

En cuanto al tipo de cambio, el informe de Situación Colombia, el banco plantea que continuará influenciado por factores internacionales y por las condiciones macroeconómicas internas. Así, se proyecta que el dólar tendrá un promedio cercano a los 3.750 pesos en 2026, con una tendencia a depreciación gradual del peso en el corto plazo.

“El dólar seguirá influenciado por un entorno internacional de tasas de interés más altas y por la volatilidad global. Esto podría mantener presiones de depreciación sobre el peso en el corto plazo”, explica Reyes.

En este contexto, las remesas seguirán desempeñando un papel relevante para la economía colombiana. En 2025 representaron 18,4% de las exportaciones y 15,2% de las importaciones, lo que las convierte en una fuente importante de financiamiento externo y de apoyo al consumo interno.

Sin embargo, se espera que crezcan a un menor ritmo en 2026 (3,5%) y 2027 (1%) frente al crecimiento del 10.6% en 2025.

El reto de impulsar la inversión privada

El banco advierte que el frente fiscal seguirá siendo uno de los principales desafíos para la economía colombiana.

El déficit del gobierno continúa en niveles elevados frente a su promedio histórico y el calendario de vencimientos de deuda será exigente en los próximos años, en un entorno de tasas de interés más altas.

Juana Téllez, economista jefe de BBVA Research, señala que este escenario obliga a que el crecimiento económico dependa cada vez más del sector privado.

Aunque Colombia ha mostrado una recuperación destacada frente a varios países de América Latina en los últimos años, consolidar un crecimiento más fuerte dependerá de mejorar las condiciones para la inversión privada y fortalecer la estabilidad macroeconómica.

“Es el momento para que el sector público le entregue la posta a la inversión privada como dinamizadora del crecimiento. Las restricciones fiscales no le permiten un papel protagónico al sector público en este momento.La prioridad para un mayor un crecimiento, corriente y potencial, y la reducción de la pobreza es aumentar la inversión privada”, dijo Téllez.

El informe concluye con seis puntos que ayudarán a lograr ese objetivo de promover el crecimiento y la inversión:

Confianza Reglas claras Disponibilidad de recursos Menor costo del capital Menor inflación Una política pública que facilite el papel a la inversión privada.

💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.