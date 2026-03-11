Confianza de los hogares mejora: ¿qué tan dispuestos están a comprar carro o casa?

En noviembre de 2021 se documentó el traspaso de más de 680.000 automóviles y casi 380.000 camionetas, según el RUNT. / Getty Images / iStockphoto Foto: Getty Images

En febrero de 2026, el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) alcanzó un saldo del 18,3 %, aumentando en 0,1 puntos porcentuales frente al mes de enero de 2026 (18,2 %), de acuerdo con la encuesta realizada por Fedesarrollo.

Este resultado obedeció a una caída de 3,4 puntos porcentuales en el Índice de Condiciones Económicas, parcialmente compensada por un aumento de 2,5 puntos porcentuales en el Índice de Expectativas del Consumidor (IEC).

La mejora fue considerable si se compara con febrero de 2025, cuando era de -12,0 %, lo que representa un incremento del ICC en 30,3 puntos porcentuales.

El ICC está conformado por cinco componentes. Los primeros tres corresponden a las expectativas de los hogares a un año y conforman el Índice de Expectativas del Consumidor (IEC), mientras que los dos restantes reflejan la percepción de los consumidores acerca de la situación económica actual, y conforman el Índice de Condiciones Económicas (ICE).

Al comparar los resultados en lo corrido del primer trimestre de 2026 con los del cuarto trimestre de 2025, se observa un incremento en la confianza de los consumidores, así como en la valoración sobre la situación del país.

Por su parte, la valoración de los hogares y la disposición a comprar bienes duraderos disminuyó respecto al trimestre anterior.

Además, en el segundo mes, la confianza del consumidor aumentó en tres de las cinco ciudades analizadas y en uno de los tres niveles socioeconómicos, respecto a enero de 2026.

¿Cómo van las compras de carro o vivienda?

La disposición a comprar vivienda disminuyó al igual que la disposición a comprar bienes duraderos y vehículo, frente a enero de 2026.

La compra de vivienda disminuyó en 2,4 puntos porcentuales en comparación con el mes anterior, pasando de -22,0 % a -24,4 %. Se observó un aumento en la ciudad de Medellín (14,9 puntos porcentuales). Mientras que hubo una caída en Barranquilla (-17,7 puntos porcentuales), Cali (-9,2 puntos porcentuales), Bucaramanga (-7,9 puntos porcentuales) y en Bogotá (-2,9 puntos porcentuales).

De otro lado, la disposición a comprar bienes muebles y electrodomésticos disminuyó en 3,2 puntos porcentuales frente a enero de 2026, y presentó un incremento de 15,8 puntos porcentuales frente a febrero de 2025.

Finalmente, la disposición a comprar vehículo registró un balance de - 25,9 %, lo que representa una reducción de 6,1 puntos porcentuales respecto al mes anterior (-19,8 %). Aunque incrementó frente a febrero de 2025 (-45,3 %).

