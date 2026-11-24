El Niño es un fenómeno natural que se repite cada dos a siete años, cuando se calientan las aguas superficiales del centro y el este del océano Pacífico ecuatorial. Ese aumento de temperatura altera los vientos, la presión y las lluvias a…

Un episodio intenso de El Niño podría restarle 0,6% al producto interno bruto (PIB) mundial en 2027 y 0,8% en 2028. Es el cálculo de la consultora Oxford Economics, que llega en un año en que el fenómeno climático es excepcionalmente fuerte y sigue dejando consecuencias graves en distintas partes del planeta.

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¿Cuánto le costaría el fenómeno de El Niño a la economía mundial? Así van los cálculos

El Niño es un fenómeno natural que se repite cada dos a siete años, cuando se calientan las aguas superficiales del centro y el este del océano Pacífico ecuatorial. Ese aumento de temperatura altera los vientos, la presión y las lluvias a escala mundial.

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Un golpe de oferta sobre una economía débil

El riesgo, según el cable de la AFP, es que El Niño empeore las perturbaciones que ya golpean a una economía mundial debilitada: daños en las cosechas, alimentos más caros y menos producción de electricidad.

En declaraciones a la AFP, Paolo Zanghieri, economista de Generali Asset Management, dijo que "en general, se puede decir que se trata de un choque negativo de oferta llevado al extremo". Y precisó que se suma a otros, como la guerra en Oriente Medio.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) indica que El Niño sigue fortaleciéndose. Los científicos estiman ahora en alrededor de 60% la probabilidad de un evento récord para el periodo de octubre a enero de 2027. En sus proyecciones previas, las cifras eran de 83% y 70%.

Hubo además un cambio de método. Para tener más en cuenta el cambio climático, la NOAA usa ahora un índice oceánico específico, que mide las anomalías de la temperatura de la superficie del mar en la zona llamada "El Niño 3.4″, restando la temperatura del cinturón tropical. Las cifras son inferiores a las del índice tradicional, pero se corresponden de manera más precisa con las interacciones entre el océano y la atmósfera que producen los efectos meteorológicos del fenómeno.

Los que más pierden

Un estudio de la aseguradora Allianz plantea que "El Niño reconfigura más la combinación de catástrofes que aumentarlas de forma uniforme en todas partes". La compañía subraya que "el hemisferio Norte es en gran parte el ganador".

Thierry Léger, director ejecutivo de la reaseguradora Scor, dijo a la AFP: "Hasta ahora, el impacto más significativo que hemos observado es la ausencia de ciclones en el Caribe". Según Allianz, la disminución de ciclones en el Atlántico se tradujo en menos siniestros y en menos interrupciones en el suministro de petróleo, gas y gas natural licuado en el Golfo de México.

Del otro lado están los países del hemisferio sur, que sufren impactos más graves y suelen tener una cobertura de seguros muy limitada, si es que tienen alguna.

Sequías en el Pacífico, mareas en California

Entre las manifestaciones de la semana, las islas Fiyi declararon el estado de desastre nacional y las islas Tonga decretaron el estado de emergencia por sequías particularmente fuertes. Con esas medidas, el gobierno puede racionar el agua, ordenar evacuaciones y reasignar fondos públicos. Según medios locales, se han enviado decenas de camiones para abastecer a las aldeas afectadas.

"En todo Fiyi, las familias están preocupadas por la disponibilidad de agua y por los impactos que las condiciones de sequía prolongada tienen en su vida cotidiana", dijo el primer ministro, Sitiveni Rabuka.

En San Francisco, California, la combinación de El Niño con un sistema de bajas presiones eleva el nivel del mar. Se espera que las mareas altas lleguen a su punto máximo este miércoles, víspera de Acción de Gracias. Se prevén inundaciones de casi un metro a lo largo de las costas, con las mareas más altas desde enero de 1983. Las próximas serán en diciembre y enero.

"Esta es la época del año en la que el Sol, la Tierra y la Luna literalmente se alinean para darnos las mareas más altas", dijo a la AFP Dial Hoang, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos.

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