Expertos consultados por este medio coinciden en que se trata de una alerta, especialmente para los agricultores. Las cifras…

Hace dos años se decía que el sector agropecuario era el motor de la economía colombiana, pero ahora su desaceleración ayuda a meterle freno de mano. Así lo muestran los datos del tercer trimestre del 2026, pues el Producto Interno Bruto (PIB) del país solo creció un 0,5 % y la actividad tuvo el peor desempeño de los sectores, con el -6,7 %, cuando en el mismo periodo del año anterior había registrado un 3,6 %.

Expertos consultados por este medio coinciden en que se trata de una alerta, especialmente para los agricultores. Las cifras detalladas del PIB, que publicó el Departamento Administrativo de Estadística (DANE), ayudan a ver la radiografía de la pérdida de crecimiento que ha tenido el agro, aunque también es necesario revisar las variables que han influido allí.

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Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), asegura que son varios los factores que se han sumado y que explican los resultados del sector. Entre ellos están el clima (ya con el Fenómeno de El Niño), la tasa de cambio que afecta a los exportadores, el incremento en los costos y la mano de obra, la volatilidad de los insumos.

Cuando el precio del dólar baja no solo afecta a los exportadores, también presiona el mercado local. Al reducirse la tasa de cambio, se vuelven más baratas las importaciones, lo que termina por desplazar a los alimentos y materias primas nacionales, sostiene Jaime Alberto Rendón, director del Centro de Estudios e Investigaciones Rurales (CEIR) de la Universidad de La Salle.

En últimas, todo lo anterior dificulta la planeación e inversión del renglón a largo plazo. No se trata tampoco de un efecto novedoso sino de problemas que se vienen arrastrando desde el último trimestre de 2025, por lo que la desaceleración ha estado presente todo el año, en palabras de Rendón. Y añade que el panorama se ve todavía más oscuro debido a que se compara este periodo con el anterior, que fue de crecimiento (3,6 %) cuando, además, venía de un repunte importante en el tercer trimestre de 2024 (del 10,8 %).

Las actividades con mayores y menores caídas

Al renglón agropecuario le fue mal en los resultados del PIB, pero hay unas actividades a las que les fue peor y mejor que a otras. En general, a lo agrícola le fue mal y a lo pecuario no tanto, con algunas excepciones.

La mayor caída fue para el café, con el -11,2 %. Esto se suma a que los cafeteros han enfrentado una reducción importante de los precios que reciben por su producto y una tasa de cambio que también ha jugado en contra de sus ingresos, resalta Jairo Andrés Rendón, director del Observatorio Financiero Rural de la Pontifica Universidad Javeriana. Aunque el panorama no es el mejor para el grano, se espera un repunte en el último trimestre debido a la llegada de la cosecha fuerte que comenzó en octubre.

La segunda mayor caída fue en los cultivos agrícolas transitorios, permanentes, propagación de plantas (actividades de viveros, excepto viveros forestales), actividades de apoyo, explotación mixta (agrícola y pecuaria), caza y demás. El descenso fue del -6,9 % debido al resultado de las leguminosas frescas o secas (-31 %), el arroz (-23,9 %), los cítricos y panela (ambos con el -12,8 %), café pergamino (-12,5 %) y caña de azúcar (-8,6 %). De este segmento solo presentaron aumentos nuez y fruto de palma (6,9 %), flores (6,8 %) y granos de cacao (5,1 %).

"Las guerras que encarecen los insumos y El Niño generan expectativas que llevan a los productores a reducir sus áreas sembradas. Esa es la razón fundamental de la desaceleración de las leguminosas, mientras que en el arroz corresponde a una reducción de la rentabilidad y a las importaciones", expresa el director del CEIR de la U. de La Salle.

Desde lo pecuario, el resultado más desfavorable fue para la pesca y acuicultura con el -35,4 %. Justo se trata de una actividad que se había destacado por su crecimiento en el trimestre del año anterior con el 16,4 %. El ganado bovino (-4,8 %) y la leche cruda (-1 %) también se desaceleraron. La avicultura apenas se mantuvo en positivo con el 1 % y la actividad que más se destacó de todas fue la porcicultura con el 14,2 %.

Una alerta prolongada para el sector agropecuario

Los expertos consultados por este medio coinciden en que los resultados del PIB son una alerta para el sector, especialmente porque los factores que han llevado al agro a este punto no van a desaparecer en el corto plazo. Desde el CEIR advierten que, si todo se mantiene, no habría por qué esperar condiciones más favorables para el cierre del 2026 ni para el arranque del 2027.

Es entonces cuando se hace necesario mirar hacia adelante y revisar cuáles serán las prioridades del Gobierno para que el 2027 compense lo mal que le ha ido al sector en 2026, según Bedoya.

Para ello también será clave el nuevo Plan Nacional de Desarrollo porque puede ser una oportunidad para avanzar hacia una política agropecuaria que no se concentre solamente en estimular la producción, sino también en generar condiciones de mayor estabilidad en el tiempo para quienes invierten en el campo.

"Si realmente aspiramos a convertir a Colombia en una potencia agroalimentaria, no podemos depender de que las condiciones externas sean favorables. Necesitamos políticas que ayuden a administrar esos riesgos, reduzcan la incertidumbre de los productores y permitan sostener la inversión incluso en los momentos difíciles", asegura el director del Observatorio Financiero Rural de la U. Javeriana.

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Jairo Andrés Rendón concluye que el verdadero desafío no es que el agro crezca mucho un año, sino crear las condiciones para que pueda crecer de manera sostenida en el largo plazo.

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