Déficit comercial de Estados Unidos se disparó a finales de 2025: ¿qué lo explica?

El desequilibrio del comercio exterior de Estados Unidos casi se duplicó en noviembre de 2025, al alcanzar los USD 56.800 millones, un aumento del 94,6 % frente al mes anterior, según cifras publicadas este jueves por el Buró de Análisis Económico (BEA). El dato marcó un freno en la reducción progresiva de la balanza negativa observada en meses previos.

El déficit comercial se produce cuando un país importa más bienes y servicios de los que exporta. En noviembre, ese desequilibrio se amplió porque las importaciones crecieron con fuerza, mientras que las exportaciones retrocedieron.

De acuerdo con el BEA, las importaciones ascendieron a USD 348.900 millones, un aumento del 5 % frente a octubre. En contraste, las exportaciones bajaron a USD 292.100 millones, lo que representó una caída del 3,6 % en el mismo periodo.

Pese al fuerte repunte mensual, el saldo negativo de bienes y servicios registrado en noviembre fue 28,7 % menor al observado en el mismo mes de 2024, cuando el desequilibrio había alcanzado los USD 79.752 millones.

Más importaciones y menos exportaciones

El aumento del desequilibrio estuvo explicado principalmente por el comportamiento del comercio de bienes. En noviembre, el déficit de bienes se incrementó en USD 27.900 millones, hasta llegar a USD 86.900 millones, mientras que el superávit de servicios creció en USD 3.000 millones, hasta USD 30.100 millones.

Las compras de empresas estadounidenses al exterior aumentaron en USD 16.800 millones, impulsadas sobre todo por mayores importaciones de preparados farmacéuticos, computadoras y semiconductores. En sentido contrario, las exportaciones de bienes se redujeron en USD 11.100 millones, debido a la caída de las ventas de oro no monetario, otros metales preciosos y petróleo.

El BEA también destacó que noviembre suele ser un mes de mayor aprovisionamiento por parte de las empresas, en preparación para el periodo de mayor consumo del año, que incluye Acción de Gracias, Black Friday y la temporada navideña, un factor que tiende a presionar el déficit.

Los socios comerciales de EE. UU.

En términos de socios, Estados Unidos registró en noviembre sus mayores déficits comerciales con México (USD 17.800 millones), Vietnam (USD 16.200 millones), Taiwán (USD 15.600 millones), China (USD 14.700 millones) y la Unión Europea (USD 14.500 millones). En el caso europeo, el déficit aumentó en USD 8.200 millones frente al mes previo.

Por el contrario, el país mantuvo superávits con Suiza (USD 7.800 millones), Países Bajos (USD 5.600 millones), Reino Unido (USD 4.200 millones) y con América del Sur y Central (USD 5.100 millones).

En el acumulado hasta octubre de 2025, el desequilibrio de bienes y servicios aumentó en USD 32.900 millones frente al mismo periodo de 2024, lo que representó un incremento del 4,1 %. En ese lapso, las exportaciones crecieron 6,3 %, mientras que las importaciones aumentaron 5,8 %.

Estos datos se conocen en un contexto de incertidumbre política, ya que la economía estadounidense enfrenta la posibilidad de un nuevo cierre parcial del Gobierno si demócratas y republicanos no alcanzan un acuerdo antes del 30 de enero.

